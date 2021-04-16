В Украине введут "особый" карантинный режим на майские праздники

В Украине могут ввести усиленные ограничения на время пасхальных и майских праздников.

Об этом 15 апреля на канале "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В Минздраве будут рекомендовать усиление карантина во время Пасхи и майских праздников.

По словам министра, будет "особый режим" и гражданам будут рекомендовать ограничение контактов и больших скоплений людей по возможности.

Он подчеркнул, что Штаммы вируса "короны" из Британии и южной Африки протекают весьма тяжело.

Напомним, что 14 апреля глава Минздрава Максим Степанов, заявил, что эпидемия коронавируса начинает идти на убыль в стране, из-за чего нарвался на бурю негодования и критики в соцсетях.