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Пятница, 16.04.2021
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В Украине введут "особый" карантинный режим на майские праздники

В Украине введут "особый" карантинный режим на майские праздники
Обновлено 07:25 Сегодня Телеграф

В Украине могут ввести усиленные ограничения на время пасхальных и майских праздников.

Об этом 15 апреля на канале "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В Минздраве будут рекомендовать усиление карантина во время Пасхи и майских праздников.

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По словам министра, будет "особый режим" и гражданам будут рекомендовать ограничение контактов и больших скоплений людей по возможности. 

Он подчеркнул, что Штаммы вируса "короны" из Британии и южной Африки протекают весьма тяжело.

Напомним, что 14 апреля глава Минздрава Максим Степанов, заявил, что эпидемия коронавируса начинает идти на убыль в стране, из-за чего нарвался на бурю негодования и критики в соцсетях.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Карантин, Локдаун.
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