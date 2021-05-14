Назван самый опасный маринад для шашлыка

В самом разгаре май месяц, а это значит, что и в самом разгаре "шашлычный" сезон. Многие выбираются на природу компаниями, чтобы отдохнуть и пожарить мясо на мангале.

Помимо различных насекомых, которые могут подпортить пикник, еще опасность может таиться и в самом шашлыке. И дело не только в его свежести, а и в маринаде, в котором он приготовлен. Оказывается, есть маринады, которые очень вредны и даже опасны.

Диетолог Ирина Морозова рассказала, что популярные маринады на основе уксуса и майонеза могут нанести серьезный вред вашему здоровью.

"Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье" - говорит Ирина.

Все это из-за того, что при воздействии высоких температур майонез выделяет вещества и большое количество жиров, которые очень вредны для организма. А уксус в маринаде негативно влияет на ЖКТ и, при частом его употреблении, может вызвать болезнь почек.

Помимо этого, вредным является и кефир. Он препятствует усвоению железа и белка.

Ранее, "Телеграф" писал, как правильно замариновать и жарить шашлык, чтобы он был сочным и вкусным.