Евгений Клопотенко поделился вкусными рецептами из молодого картофеля и рассказал о его пользе

Вскоре на прилавках рынков и магазинов во всю будет продаваться молодой картофель. Известный украинский повар Евгений Клопотенко на своем сайте составил подборку вкусных блюд, которые можно приготовить из картофеля.

А также, Евгений рассказал в чем его польза, и дал еще несколько советов, как готовить и с чем сочетать молодой картофель.

Польза молодого картофеля:

Чем меньше мы поддаем картофель термической и механической обработке, тем ниже его гликемический индекс.

Молодой картофель в отличие от старого является богатым источником пищевых волокон, калия и витамина С, поэтому снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В молодом картофеле 80% воды, мало простых сахаров и крахмала, в 100 г всего 75 ккал, а растворимая клетчатка помогает сохранить чувство сытости и снижает тягу к еде.

Не только шоколад способен заботиться о нашем настроении, а и молодой картофель. В составе есть витамин В6, который необходим для поддержки функции надпочечников и необходим для нормальной работы нервной системы.

Как готовить и с чем сочетать молодой картофель:

Если запекаете, выбирайте мелкий молодой картофель.

Молодой картофель отлично сочетается с разными видами перца, куркумой, прованскими и итальянскими травами, розмарином, тимьяном, лавровым листом, паприкой и копченой паприкой.

Если молодой картофель очистили от кожуры, его нужно тут же готовить: полежит в воде и потемнеет.

Молодой картофель можно жарить, но не стоит его часто перемешивать, иначе получите пюре.

Если варите картофель, бросайте его в уже кипящую и подсоленную воду, а вот черный молотый перец лучше всего добавить уже в тарелку при подаче.

Топ-4 вкусных рецепта из молодого картофеля:

Молодой картофель в духовке:

Ингредиенты:

500-600 г молодого картофеля

2-3 ст. л. растительного масла

100-150 г сливочного масла

по вкусу соль

Приготовление:

Картофель помойте, не очищайте от кожуры и поджарьте на сковороде до румяной корочки с 2 ст.л. растительного масла. Я использовал подсолнечное, но вы можете поэкспериментировать с кокосовым.

Добавьте соль по вкусу и 100-150 г сливочного масла. Отправьте картофель запекаться на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Картофель не мешайте. Для того чтобы проверить готовность, просто проколите зубочисткой или вилкой.

Молодой картофель с луком и мятой

Ингредиенты:

800 г молодого картофеля

5 шт. перьев зеленого лука

3 веточки мяты (используем только листья)

50 г домашний майонез

20 мл сок половины лимона

1 ч. л. французская горчица с зернами

по вкусу соль

Для майонеза:

2 шт. яйца

1 ст.л. горчицы

1 щепотка соли и черного перца

2 ст.л. лимонного сока

100-150 мл подсолнечного масла

Приготовление:

Молодой картофель помойте и отварите до готовности в подсоленной воде. Можете варить целиком или разрезать на равные части. Воду слейте и дайте картофелю остыть.

Приготовьте домашний майонез: разбейте в емкость 2 яйца, добавьте соль, перец и горчицу, влейте растительное масло и начните взбивать погружным блендером. Чем больше масла, тем гуще будет соус.

Порежьте перья зеленого лука и листья мяты. В салатнике смешайте отварной картофель, домашний майонез, зелень, листья мяты и горчицу французскую. Добавьте сок половины лимона и перемешайте.

Молодой картофель с корицей

Ингредиенты

800 г молодого картофеля

30 г сливочного масла

по вкусу соль

1 ч. л. молотой корицы

Приготовление

Картофель помойте и отправьте вариться в подсоленную воду до готовности. Мне нравится, когда картофель варится целиком. Кожуру я не очищаю, но вы можете это сделать, предварительно смазав руки лимонным соком. Это необходимо для того, чтобы кожура не окрасила кожу в коричневый цвет.

Слейте воду и сразу к горячему картофелю добавляйте соль по вкусу. Но помните, что вы уже добавляли соль при варке картофеля. Далее добавьте корицу и сливочное масло. Хорошо перемешайте.

Молодой картофель в карамели

Ингредиенты

0,5 кг молодого картофеля

30 г сливочного масла

30 г сахара

1 ст. л. сока лимона

1-2 щепотки крупной соли

Приготовление:

Картофель необходимо хорошо помыть и отварить в подсоленной воде до готовности. Берите средний или мелкий картофель, чтобы не разрезать его на части, а готовить целиком.

Сковороду разогрейте на большом огне, всыпьте сахар, он должен немного растаять и потемнеть, после чего добавьте сливочное масло и 1 ст.л. сока лимона. Сразу переложите картофель в сковороду и тщательно перемешайте. Делайте это до тех пор, пока картофель не покроется карамельной корочкой. После добавьте крупную соль, чтобы был баланс вкуса. Я взял морскую, но вы можете использовать гималайскую.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, что можно приготовить на пикнике.