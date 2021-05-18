Какая-то приворотная магия: Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить индейку в духовке

С мясом можно делать многие процессы – жарить, тушить, варить, но больше всего известному украинскому повару Евгению Клопотенко нравится его запекать. На своих страницах в соцсетях и сайте кулинар делится различными его рецептами.

Одним из самых полезных является мясо индейки. Оно очень вкусное, деликатное и полезное. Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить индейку в духовке с апельсином и перцем.

"Моя команда сказала, что рецепт индейки, это какая-то приворотная магия" - пишет Клопотенко.

Ингредиенты:

800 г филе индейки

1 красный сладкий перец

1 апельсин

2 ст. л. грецких орехов

3 зубчика чеснока

1 ч. л. орегано

2 ст. л. подсолнечного масла

по вкусу соль и перец

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты для приготовления сочной индейки с апельсином и сладким перцем. Включите духовку разогреваться до 125 градусов.

Филе индейки (800 г) зачистите от пленок, натрите солью и перцем со всех сторон. Полейте мясо 1 ст. л. подсолнечного масла. Выложите филе индейки в «рукав» и герметично запакуйте. Запекайте мясо в духовке при температуре 125 градусов 2,5 часа.

Помойте и просушите красный сладкий перец, сделайте небольшой надрез, чтоб выходил воздух. Оберните перец в фольгу вместе с 3 неочищенными зубчиками чеснока, немного посолите.

Затем вытащите мясо из "рукава" и выставьте в духовке режим гриль, выпекайте индейку еще 10 минут. Вместе с мясом положите в духовку и перец с чесноком в фольге.

Готовый сладкий перец очистите от кожуры и удалите из него семена. Выложите кусочки запеченного перца и зубчики чеснока в чашу блендера. Добавьте 2 ст. л. грецких орехов, 1 ст. л. подсолнечное масло, посолите и поперчите по вкусу.

Выдавите в чашу немного сока апельсина и перебейте все блендером до желаемой консистенции соуса. Вырежьте филе апельсина. Для этого срежьте кожуру вместе с белой частью и отделите ножом дольки.

Выложите соус на индейку или сбоку от мяса, выложите филе апельсина и посыпьте 1 ч. л. орегано.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал в чем польза молодого картофеля. А также поделился несколькими способами его приготовления.