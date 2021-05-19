"Три продукта - и в вашем рту вечериночка": Евгений Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить куриное филе

Известный украинский повар Евгений Клопотенко поклонник восточной кухни. Поэтому не удивительно, что в его рецептах часто присутствуют различные специи и приставка "по-индийски" или "по-китайски".

Именно сочетание восточных специй и натурального йогурта вдохновили Евгения на этот рецепт - курица по-индийски с йогуртом.

"Куриное филе, йогурт, томатный сок. Три продукта - и в вашем рту вечериночка. А добавляете специи - и все, улетаете в какое вкусовое безумие" - описывает блюдо Клопотенко.

Ингредиенты:

2 куриных филе

200 мл натурального йогурта

200 мл томатного сока

25 г сливочного масла

по вкусу специи к курице

по вкусу паприка

300 г зеленого горошка

1 лимон (1 ст. л. сока + цедра)

по вкусу соль

Приготовление:

В большой миске смешайте 200 мл натурального йогурта и 200 мл томатного сока. Немного посолите. Добавьте половину пачки приправы к курице и немного меньше паприки, перемешайте. Куриное филе зачистите от жира и пленочек и выложите в миску к соусу. Немного перемешайте, чтоб соус хорошо распределился.

Переложите курицу в форму для запекания и полейте оставшимся соусом. Запекайте 30 минут при температуре 180 градусов.

Растопите в сотейнике или сковороде 25 г сливочного масла и полейте им горошек. Слегка посолите и полейте соком лимона, натрите цедру по вкусу. Выложите на тарелку горошек, а сверху куриное филе, полейте соком, который остался в форме.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить индейку в духовке с апельсином и перцем.