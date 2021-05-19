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"Три продукта - и в вашем рту вечериночка": Евгений Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить куриное филе

"Три продукта - и в вашем рту вечериночка": Евгений Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить куриное филе
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф

Известный украинский повар Евгений Клопотенко поклонник восточной кухни. Поэтому не удивительно, что в его рецептах часто присутствуют различные специи и приставка "по-индийски" или "по-китайски".

Именно сочетание восточных специй и натурального йогурта вдохновили Евгения на этот рецепт - курица по-индийски с йогуртом.

"Куриное филе, йогурт, томатный сок. Три продукта - и в вашем рту вечериночка. А добавляете специи - и все, улетаете в какое вкусовое безумие" - описывает блюдо Клопотенко. 

Ингредиенты: 

  • 2 куриных филе
  • 200 мл натурального йогурта
  • 200 мл томатного сока
  • 25 г сливочного масла
  • по вкусу специи к курице 
  • по вкусу паприка
  • 300 г зеленого горошка
  • 1 лимон (1 ст. л. сока + цедра)
  • по вкусу соль

Приготовление: 

В большой миске смешайте 200 мл натурального йогурта и 200 мл томатного сока. Немного посолите. Добавьте половину пачки приправы к курице и немного меньше паприки, перемешайте. Куриное филе зачистите от жира и пленочек и выложите в миску к соусу. Немного перемешайте, чтоб соус хорошо распределился.

Переложите курицу в форму для запекания и полейте оставшимся соусом. Запекайте 30 минут при температуре 180 градусов.

Растопите в сотейнике или сковороде 25 г сливочного масла и полейте им горошек. Слегка посолите и полейте соком лимона, натрите цедру по вкусу. Выложите на тарелку горошек, а сверху куриное филе, полейте соком, который остался в форме.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить индейку в духовке с апельсином и перцем. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Рецепт, Повар, Курица, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
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