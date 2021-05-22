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Простой, но при этом такой нарядный: Лиза Глинская рассказала, как приготовить кекс с ягодами

Простой, но при этом такой нарядный: Лиза Глинская рассказала, как приготовить кекс с ягодами
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный украинский кондитер Лиза Глинская продолжает учить своих подписчиков готовить вкусные десерты. На своей странице в Инстаграм и на канале в Ютубе экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф-2" опубликовала подробный рецепт вкусного черничного кекса.

"Делюсь с вами рецептом простого, из доступных ингредиентов, но при этом такого нарядного кекса! Вкуснейший черничный кекс под шоколадной глазурью любой день сделает праздничным" - описывает рецепт Лиза.

Ингредиенты:

Тесто:

  • 180 г муки
  • 8 г разрыхлителя
  • 150 г сливочного масла (размягченного, 82%)
  • 130 г сахара
  • 150 г яйца
  • цедра лимона (по желанию)
  • 100 г черники (замороженной)

Сироп:

  • 150 мл воды
  • 100 г сахара

Шоколадная глазурь:

  • 100 г шоколада
  • 10 мл растительного масла (рафинированного)
  • 10 г вишни (или других ягод, сублимированных или вяленых)

Приготовление: 

Приготовьте тесто. Для этого - смешайте муку с разрыхлителем. Взбейте сливочное масло с цедрой лимона - до состояния масляной помадки, добавьте сахар, перемешайте, добавьте яйца и снова перемешайте. Добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Добавьте чернику в тесто, перемешайте, разложите тесто по формам - заполните на 2/3 высоты формы. Поставьте на формы груз и отправьте в разогретую до 170С на 35-40 минут. Достаньте кексы из формы, пока они горячие, и пропитайте их горячим сиропом.

Приготовьте сироп. Смешайте ингредиенты, поставьте на плиту и доведите до кипения.

Приготовьте шоколадную глазурь. Растопите шоколад, добавьте масло, перемешайте. Добавьте ягоды, перемешайте.

Покройте глазурью кексы, поставьте на 10 минут в холодильник.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, как приготовить очень полезные хрустящие хлебцы с прованскими травами.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Выпечка, Кекс, Лиза Глинская.
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