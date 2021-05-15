"Невозможно оторваться": хрустящие хлебцы с прованскими травами по рецепту Лизы Глинской (видео)

Известный украинский кулинар Лиза Глинская, которая недавно посоветовала блюда на завтрак ребенку, рассказала, как приготовить очень полезные хрустящие хлебцы с прованскими травами.

Рецептом хлебцов экс-судья проекта "Мастер Шеф-2" поделилась на своем официальном YouTube-канале.

Хлебцы с прованскими травами

Ингредиенты:

200 г муки (1,25 стакана*)

4 г соли (1/2 ч. л.)

1/2 ч. л. сухих прованских трав

50 мл оливкового масла (2,5 ст. л.)

100 мл воды (5 ст. л.)

*Объем стакана - 250 мл

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, соль и прованские травы.

2. Добавьте воду и оливковое масло. Замесите тесто.

3. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на час.

4. Разделите тесто на кусочки размером с мелкий орех, раскатайте на пергаменте в виде тонкого "язычка".

5. Переложите на противень, выпекайте в разогретой до 180 С духовке с конвекцией до готовности (5-10 минут).

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