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"Невозможно оторваться": хрустящие хлебцы с прованскими травами по рецепту Лизы Глинской (видео)

"Невозможно оторваться": хрустящие хлебцы с прованскими травами по рецепту Лизы Глинской (видео)
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Известный украинский кулинар Лиза Глинская, которая недавно посоветовала блюда на завтрак ребенку, рассказала, как приготовить очень полезные хрустящие хлебцы с прованскими травами.

Рецептом хлебцов экс-судья проекта "Мастер Шеф-2" поделилась на своем официальном YouTube-канале.

Хлебцы с прованскими травами

Ингредиенты:

  • 200 г муки (1,25 стакана*)
  • 4 г соли (1/2 ч. л.)
  • 1/2 ч. л. сухих прованских трав
  • 50 мл оливкового масла (2,5 ст. л.)
  • 100 мл воды (5 ст. л.)
  • *Объем стакана - 250 мл

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, соль и прованские травы.

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2. Добавьте воду и оливковое масло. Замесите тесто.

3. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на час.

4. Разделите тесто на кусочки размером с мелкий орех, раскатайте на пергаменте в виде тонкого "язычка".

5. Переложите на противень, выпекайте в разогретой до 180 С духовке с конвекцией до готовности (5-10 минут).

Ранее Лиза Глинская рассказывала, как приготовить вкусные творожные пончики с вишневой начинкой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Лиза Глинская.
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