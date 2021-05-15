"Невозможно оторваться": хрустящие хлебцы с прованскими травами по рецепту Лизы Глинской (видео)

Известный украинский кулинар Лиза Глинская, которая недавно посоветовала блюда на завтрак ребенку, рассказала, как приготовить очень полезные хрустящие хлебцы с прованскими травами.
Рецептом хлебцов экс-судья проекта "Мастер Шеф-2" поделилась на своем официальном YouTube-канале.
Хлебцы с прованскими травами
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Смешайте муку, соль и прованские травы.
2. Добавьте воду и оливковое масло. Замесите тесто.
3. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на час.
4. Разделите тесто на кусочки размером с мелкий орех, раскатайте на пергаменте в виде тонкого "язычка".
5. Переложите на противень, выпекайте в разогретой до 180 С духовке с конвекцией до готовности (5-10 минут).
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