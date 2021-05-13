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Это настоящее объедение, особенно с чаем: рецепт творожных пончиков с вкуснейшей начинкой от Глинской (видео)

Это настоящее объедение, особенно с чаем: рецепт творожных пончиков с вкуснейшей начинкой от Глинской (видео)
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф", а также экс-судья шоу - Лиза Глинская, которая недавно поделилась рецептом шоколадных маффинов, рассказала, как приготовить вкусные творожные пончики с вишневой начинкой.

Новый видеоурок появился на официальном YouTube-канале Liza Glinskaya.

"Ешьте пончики, пока они теплые", - рекомендует кулинар, которая ранее рассказывала, что можно приготовить ребенку на завтрак.

Ингредиенты:

Тесто для пончиков:

  • 400 г творога (1,6 стакана*, жирность 5%)
  • 60 г муки (2,5 ст. л. с горкой)
  • 50 г яйца (1 шт.)
  • 25 г сахара (1 ст. л. с горкой)
  • соль (щепотка)
  • ванильный сахар
  • *Объем стакана - 250 мл

Дополнительно:

  • мука для подпыла
  • растительное масло для фритюра

Вишневая начинка:

  • 150 г вишни (0,8 стакана, без косточки)
  • 8 г кукурузного крахмала (1 ч. л.)

Приготовьте тесто для пончиков.

1. Перетрите творог через мелкое сито.

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2. Добавьте яйцо, перемешайте.

3. Добавьте соль, сахар и ванильный сахар, перемешайте.

Приготовьте начинку.

1. Соедините вишню и крахмал, поставьте на огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения.

2. Дайте остыть.

Приготовьте пончики.

1. Сформируйте из небольшого количества теста шарик, сделайте углубление и положите в него начинку. Закройте начинку тестом.

2. Сформируйте таким же образом все пончики.

3. Обжарьте пончики в разогретом масле до румяности.

4. Выложите готовые пончики на бумажное полотенце - оно впитает лишний жир.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 129

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Десерты, Рецепты, Выпечка, Лиза Глинская.
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