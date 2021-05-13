Это настоящее объедение, особенно с чаем: рецепт творожных пончиков с вкуснейшей начинкой от Глинской (видео)

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф", а также экс-судья шоу - Лиза Глинская, которая недавно поделилась рецептом шоколадных маффинов, рассказала, как приготовить вкусные творожные пончики с вишневой начинкой.

Новый видеоурок появился на официальном YouTube-канале Liza Glinskaya.

"Ешьте пончики, пока они теплые", - рекомендует кулинар, которая ранее рассказывала, что можно приготовить ребенку на завтрак.

Ингредиенты:

Тесто для пончиков:

400 г творога (1,6 стакана*, жирность 5%)

60 г муки (2,5 ст. л. с горкой)

50 г яйца (1 шт.)

25 г сахара (1 ст. л. с горкой)

соль (щепотка)

ванильный сахар

*Объем стакана - 250 мл

Дополнительно:

мука для подпыла

растительное масло для фритюра

Вишневая начинка:

150 г вишни (0,8 стакана, без косточки)

8 г кукурузного крахмала (1 ч. л.)

Приготовьте тесто для пончиков.

1. Перетрите творог через мелкое сито.

2. Добавьте яйцо, перемешайте.

3. Добавьте соль, сахар и ванильный сахар, перемешайте.

Приготовьте начинку.

1. Соедините вишню и крахмал, поставьте на огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения.

2. Дайте остыть.

Приготовьте пончики.

1. Сформируйте из небольшого количества теста шарик, сделайте углубление и положите в него начинку. Закройте начинку тестом.

2. Сформируйте таким же образом все пончики.

3. Обжарьте пончики в разогретом масле до румяности.

4. Выложите готовые пончики на бумажное полотенце - оно впитает лишний жир.

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