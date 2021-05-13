Это настоящее объедение, особенно с чаем: рецепт творожных пончиков с вкуснейшей начинкой от Глинской (видео)

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф", а также экс-судья шоу - Лиза Глинская, которая недавно поделилась рецептом шоколадных маффинов, рассказала, как приготовить вкусные творожные пончики с вишневой начинкой.
Новый видеоурок появился на официальном YouTube-канале Liza Glinskaya.
"Ешьте пончики, пока они теплые", - рекомендует кулинар, которая ранее рассказывала, что можно приготовить ребенку на завтрак.
Ингредиенты:
Тесто для пончиков:
Дополнительно:
Вишневая начинка:
Приготовьте тесто для пончиков.
1. Перетрите творог через мелкое сито.
2. Добавьте яйцо, перемешайте.
3. Добавьте соль, сахар и ванильный сахар, перемешайте.
Приготовьте начинку.
1. Соедините вишню и крахмал, поставьте на огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения.
2. Дайте остыть.
Приготовьте пончики.
1. Сформируйте из небольшого количества теста шарик, сделайте углубление и положите в него начинку. Закройте начинку тестом.
2. Сформируйте таким же образом все пончики.
3. Обжарьте пончики в разогретом масле до румяности.
4. Выложите готовые пончики на бумажное полотенце - оно впитает лишний жир.
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