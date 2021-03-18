Нежный, легкий, воздушный: рецепт торта "Птичье молоко" без глютена (видео)

Известный украинский кулинар Лиза Глинская, которая поделилась рецептом бананового печенья, рассказала своим подписчикам, как приготовить нежный и воздушный торт "Птичье молоко", который очень по нраву нашим сладкоежкам. К тому же кондитер побеспокоилась о тех, кто не переносит глютен.
"Рецепт торта "Птичье молоко" без глютена. Друзья, это невероятно вкусно. Нежная, легкая текстура... Вы обязательно должны его приготовить", - поделилась экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" у себя в Инстаграме.
Торт "Торт "Птичье молоко"
Форма диаметром - 18 см, высота - 5 см
Шоколадный бисквит:
Выпекать при температуре 180° - 15 минут
Форма диаметром - 16 см
1. Отправляем в комбайн яйца и сахар и взбиваем на максимальных оборотах до плотной, пышной пены.
2. Растапливаем масло с шоколадом. Перемешиваем до однородной консистенции
3. Включаем духовку
4. Перемешиваем обе массы
5. Берем форму, выливаем в нее тесто и отправляем в духовку при 180 градусах, на 15 минут. Вынимаем. После остывания, отправляем в морозильную камеру.
Суфле:
1. Подготавливаем форму, в которой будем собирать торт. Затягиваем дно пищевой пленкой, укладываем ацетатную пленку
2. Отправляем размягченное сливочное масло в чашу комбайна, добавляем сгущенное молоко и взбиваем до пышной массы
3. В сотейник отправляем воду и агар агар. Перемешиваем и прогреваем до образования плотной массы. Добавляем сахар и нагреваем сироп, все время помешивая его венчиком.
5. Отправляем в чашу комбайна белок и лимонную кислоту, взбиваем на средних оборотах.
6. Сироп вливаем тонкой струйкой во взбивающийся белок
7. Собираем торт, убираем. в холодильник на 4-5 часов.
Шоколадная глазурь:
1. Соединяем шоколад и растительное масло, растапливаем.
2. Глазируем торт, отправляем его в холодильник
Декор:
20 г белого шоколада молоко
Ранее Лиза Глинская делилась такими рецептами десертов, как: