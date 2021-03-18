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Нежный, легкий, воздушный: рецепт торта "Птичье молоко" без глютена (видео)

Нежный, легкий, воздушный: рецепт торта "Птичье молоко" без глютена (видео)
Обновлено 14:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Известный украинский кулинар Лиза Глинская, которая поделилась рецептом бананового печенья, рассказала своим подписчикам, как приготовить нежный и воздушный торт "Птичье молоко", который очень по нраву нашим сладкоежкам. К тому же кондитер побеспокоилась о тех, кто не переносит глютен.

"Рецепт торта "Птичье молоко" без глютена. Друзья, это невероятно вкусно. Нежная, легкая текстура... Вы обязательно должны его приготовить", - поделилась экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" у себя в Инстаграме.

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Торт "Торт "Птичье молоко"

Форма диаметром - 18 см, высота - 5 см

Шоколадный бисквит:

  • 50 г черного шоколада
  • 50 г сливочного масла (1/4 упаковки)
  • 40 г сахара (2 ст л без горки)
  • 50 г яиц (1 шт)

Выпекать при температуре 180° - 15 минут

Форма диаметром - 16 см

1. Отправляем в комбайн яйца и сахар и взбиваем на максимальных оборотах до плотной, пышной пены.

2. Растапливаем масло с шоколадом. Перемешиваем до однородной консистенции

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3. Включаем духовку

4. Перемешиваем обе массы

5. Берем форму, выливаем в нее тесто и отправляем в духовку при 180 градусах, на 15 минут. Вынимаем. После остывания, отправляем в морозильную камеру.

Суфле:

  • 200 г сливочного масла (размягченного) (1 уп)
  • 100 г сгущенного молока (0,5 ст)
  • 80 мл воды
  • 180 г сахара (9 ст л)
  • 5 г агар-агара
  • ванильный сахар
  • 90 г белка (3 шт)
  • лимонная кислота

1. Подготавливаем форму, в которой будем собирать торт. Затягиваем дно пищевой пленкой, укладываем ацетатную пленку

2. Отправляем размягченное сливочное масло в чашу комбайна, добавляем сгущенное молоко и взбиваем до пышной массы

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3. В сотейник отправляем воду и агар агар. Перемешиваем и прогреваем до образования плотной массы. Добавляем сахар и нагреваем сироп, все время помешивая его венчиком.

5. Отправляем в чашу комбайна белок и лимонную кислоту, взбиваем на средних оборотах.

6. Сироп вливаем тонкой струйкой во взбивающийся белок

7. Собираем торт, убираем. в холодильник на 4-5 часов.

Шоколадная глазурь:

  • 150 г шоколада
  • 40 мл растительного масла

1. Соединяем шоколад и растительное масло, растапливаем.

2. Глазируем торт, отправляем его в холодильник

Декор:

20 г белого шоколада молоко

Ранее Лиза Глинская делилась такими рецептами десертов, как:

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.
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