Нежный, легкий, воздушный: рецепт торта "Птичье молоко" без глютена (видео)

Известный украинский кулинар Лиза Глинская, которая поделилась рецептом бананового печенья, рассказала своим подписчикам, как приготовить нежный и воздушный торт "Птичье молоко", который очень по нраву нашим сладкоежкам. К тому же кондитер побеспокоилась о тех, кто не переносит глютен.

"Рецепт торта "Птичье молоко" без глютена. Друзья, это невероятно вкусно. Нежная, легкая текстура... Вы обязательно должны его приготовить", - поделилась экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" у себя в Инстаграме.

Торт "Торт "Птичье молоко"

Форма диаметром - 18 см, высота - 5 см

Шоколадный бисквит:

50 г черного шоколада

50 г сливочного масла (1/4 упаковки)

40 г сахара (2 ст л без горки)

50 г яиц (1 шт)

Выпекать при температуре 180° - 15 минут

Форма диаметром - 16 см

1. Отправляем в комбайн яйца и сахар и взбиваем на максимальных оборотах до плотной, пышной пены.

2. Растапливаем масло с шоколадом. Перемешиваем до однородной консистенции

3. Включаем духовку

4. Перемешиваем обе массы

5. Берем форму, выливаем в нее тесто и отправляем в духовку при 180 градусах, на 15 минут. Вынимаем. После остывания, отправляем в морозильную камеру.

Суфле:

200 г сливочного масла (размягченного) (1 уп)

100 г сгущенного молока (0,5 ст)

80 мл воды

180 г сахара (9 ст л)

5 г агар-агара

ванильный сахар

90 г белка (3 шт)

лимонная кислота

1. Подготавливаем форму, в которой будем собирать торт. Затягиваем дно пищевой пленкой, укладываем ацетатную пленку

2. Отправляем размягченное сливочное масло в чашу комбайна, добавляем сгущенное молоко и взбиваем до пышной массы

3. В сотейник отправляем воду и агар агар. Перемешиваем и прогреваем до образования плотной массы. Добавляем сахар и нагреваем сироп, все время помешивая его венчиком.

5. Отправляем в чашу комбайна белок и лимонную кислоту, взбиваем на средних оборотах.

6. Сироп вливаем тонкой струйкой во взбивающийся белок

7. Собираем торт, убираем. в холодильник на 4-5 часов.

Шоколадная глазурь:

150 г шоколада

40 мл растительного масла

1. Соединяем шоколад и растительное масло, растапливаем.

2. Глазируем торт, отправляем его в холодильник

Декор:

20 г белого шоколада молоко

Ранее Лиза Глинская делилась такими рецептами десертов, как: