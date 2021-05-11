"Готовятся очень просто": судья "Мастер Шефа" поделилась рецептом шоколадных кексов

Украинский кондитер, экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская продолжает "учить" своих подписчиков готовить сладости. На этот раз она предложила наконец использовать "тот кефир, который уже давно стоит в холодильнике", и приготовить шоколадные маффины.

Видео-рецепт кондитер опубликовала на своем канале на ютуб.

Ингредиенты:

250 г муки (1,6 стакана*)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

50 г какао-порошка (3,5 ст. л.)

8 г разрыхлителя (1,5 ч. л.)

щепотка соли

1/3 ч. л. соды

100 г яйца (2 шт.)

100 г сливочного масла (1/2 стандартной пачки, 82%)

200 г кефира или нежирного йогурта (0,8 стакана)

80 г черного шоколада

Приготовление:

Смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. Перемешайте. Добавьте какао через сито, и снова перемешайте. После, смешайте яйца, сахар, кефир или йогурт, растопленное горячее сливочное масло. Добавьте сухую часть и перемешайте, чтобы вся мука увлажнилась.

Добавьте кусочки шоколада.

Наполните тестом формы, заполняя на 2/3 высоты. Отправьте выпекаться в разогретую до 180С на 18-20 минут.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская составила список блюд, которые можно приготовить на завтрак своему ребенку.