"Готовятся очень просто": судья "Мастер Шефа" поделилась рецептом шоколадных кексов

Украинский кондитер, экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская продолжает "учить" своих подписчиков готовить сладости. На этот раз она предложила наконец использовать "тот кефир, который уже давно стоит в холодильнике", и приготовить шоколадные маффины.
Видео-рецепт кондитер опубликовала на своем канале на ютуб.
Ингредиенты:
Приготовление:
Смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. Перемешайте. Добавьте какао через сито, и снова перемешайте. После, смешайте яйца, сахар, кефир или йогурт, растопленное горячее сливочное масло. Добавьте сухую часть и перемешайте, чтобы вся мука увлажнилась.
Добавьте кусочки шоколада.
Наполните тестом формы, заполняя на 2/3 высоты. Отправьте выпекаться в разогретую до 180С на 18-20 минут.
Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская составила список блюд, которые можно приготовить на завтрак своему ребенку.