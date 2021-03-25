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Готовим американские "Кукис": новый рецепт печенья от Лизы Глинской (видео)

Готовим американские "Кукис": новый рецепт печенья от Лизы Глинской (видео)
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram Лизы Глинской

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая поделилась семейным рецептов куриных котлет без перца, рассказала, как легко и просто приготовить традиционное американское печенье с шоколадной крошкой под названием "Кукис" ("cookies" - ред.).

На своем официальном YouTube-канале известный кондитер отметила, что такое печенье сможет приготовить не только взрослый, но даже ребенок.

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"Очень легкое и быстрое печенье с шоколадом, которое можно приготовить вместе с детьми!", - написала Глинская под видео.

Печенье "Кукис"

Ингредиенты:

  • 120 г сливочного масла (82%)
  • 50 г белого сахара (2 ст. л. с горкой)
  • 50 г тростникового сахара (2 ст. л. с горкой)
  • 50 г яйца (1 шт.)
  • 6 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
  • щепотка соли
  • 160 г муки (1 стакан объемом 250 мл)
  • 100 г чёрного или молочного шоколада

Приготовьте печенье.

1. Взбейте масло, добавьте сахар и яйцо, перемешайте.

2. Перемешайте муку с разрыхлителем и солью, добавьте к маслу с яйцом, перемешайте.

3. Добавьте половину дробленого шоколада, перемешайте.

4. Сформируйте шарики размером с грецкий орех, выложите на пергамент. Выложите на печенье сверху вторую часть дробленого шоколада.

5. Выпекайте в разогретой до 180С духовке 15 минут.

Стоить отметить, что Лиза Глинская, которая победила во втором сезоне "Мастер Шефа", настоящая королева десертов, рецептами которой "Телеграф" делится с удовольствием:

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 128

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Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.
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