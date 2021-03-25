Готовим американские "Кукис": новый рецепт печенья от Лизы Глинской (видео)

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая поделилась семейным рецептов куриных котлет без перца, рассказала, как легко и просто приготовить традиционное американское печенье с шоколадной крошкой под названием "Кукис" ("cookies" - ред.).
На своем официальном YouTube-канале известный кондитер отметила, что такое печенье сможет приготовить не только взрослый, но даже ребенок.
"Очень легкое и быстрое печенье с шоколадом, которое можно приготовить вместе с детьми!", - написала Глинская под видео.
Печенье "Кукис"
Ингредиенты:
Приготовьте печенье.
1. Взбейте масло, добавьте сахар и яйцо, перемешайте.
2. Перемешайте муку с разрыхлителем и солью, добавьте к маслу с яйцом, перемешайте.
3. Добавьте половину дробленого шоколада, перемешайте.
4. Сформируйте шарики размером с грецкий орех, выложите на пергамент. Выложите на печенье сверху вторую часть дробленого шоколада.
5. Выпекайте в разогретой до 180С духовке 15 минут.
Стоить отметить, что Лиза Глинская, которая победила во втором сезоне "Мастер Шефа", настоящая королева десертов, рецептами которой "Телеграф" делится с удовольствием: