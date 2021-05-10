Блюдо, которое переносит в детство: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом свекольника

У каждого есть блюдо, которое переносит в детство, и для украинского шеф-повара Владимира Ярославского, который поделился рецептом куриных котлет, таким блюдом оказался холодный борщ или же в народе "свекольник".

Рецептом известного всеми супа судья кулинарной передачи "Мастер Шеф" поделился на своей официальной странице в Инстаграме.

Ингредиенты:

2 средних запеченных свеклы,

1 средний огурец;

3 вареных яйца,

2 редиса;

500 г куриного бульона;

1 отварное куриное бедро;

зеленый лук, петрушка, укроп;

2 ч.л. нежной горчицы;

сок 1/4 лимона;

150-200 г сметаны жирностью 25%;

соль.

Способ приготовления:

1. Смешиваем вареные желтки с солью, сметаной и горчицей. Хорошо растираем массу и вливаем бульон.

2. Свеклу, редис, огурец и белки нарезаем полусоломинкой, зелень - мелко. Смешиваем все ингредиенты и отправляем в холодильник на несколько часов до появления малинового цвета.

"У себя в ресторане я несколько изменил рецепт: свеклу взбиваю блендером в пюре и добавляю хрустящие креветки. Получается нереально вкусно!", - поделился Ярославский.

Ранее победитель пятого сезона проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить домашний хлеб.