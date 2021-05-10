Блюдо, которое переносит в детство: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом свекольника

У каждого есть блюдо, которое переносит в детство, и для украинского шеф-повара Владимира Ярославского, который поделился рецептом куриных котлет, таким блюдом оказался холодный борщ или же в народе "свекольник".
Рецептом известного всеми супа судья кулинарной передачи "Мастер Шеф" поделился на своей официальной странице в Инстаграме.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Смешиваем вареные желтки с солью, сметаной и горчицей. Хорошо растираем массу и вливаем бульон.
2. Свеклу, редис, огурец и белки нарезаем полусоломинкой, зелень - мелко. Смешиваем все ингредиенты и отправляем в холодильник на несколько часов до появления малинового цвета.
"У себя в ресторане я несколько изменил рецепт: свеклу взбиваю блендером в пюре и добавляю хрустящие креветки. Получается нереально вкусно!", - поделился Ярославский.
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