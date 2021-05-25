"Очень ароматное и безумно вкусное": Лиза Глинская рассказала, как приготовить соленое печенье с сыром

Известный украинский кондитер Лиза Глинская рассказала своих подписчикам в Инстаграме и зрителям на ютубе, как приготовить вкусное и ароматное соленое печенье с пармезаном, прованскими травами и вялеными томатами.
"У меня дома оно улетает на раз-два, уверена, вам оно тоже понравится!" - пишет кондитер.
Ингредиенты:
Приготовление:
Смешайте муку, разрыхлитель, сахар, соль и прованские травы. Натрите масло в муку на мелкой терке, так же натрите пармезан. Перемешайте. Добавьте вяленые томаты, яйцо и желток и замесите тесто.
Потом скатайте из теста "колбаску" диаметром 3-4 см. Заверните ее в пленку и отправьте в холодильник на несколько часов.
После снимите пленку с теста, нарежьте кружочками толщиной 0,5 см. Выложите кружочки теста на пергамент, отправьте выпекаться в разогретую духовку до 180С на 15-18 минут.
Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась подробным рецептом вкусного черничного кекса.