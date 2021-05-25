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"Очень ароматное и безумно вкусное": Лиза Глинская рассказала, как приготовить соленое печенье с сыром

"Очень ароматное и безумно вкусное": Лиза Глинская рассказала, как приготовить соленое печенье с сыром
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Известный украинский кондитер Лиза Глинская рассказала своих подписчикам в Инстаграме и зрителям на ютубе, как приготовить вкусное и ароматное соленое печенье с пармезаном, прованскими травами и вялеными томатами.

"У меня дома оно улетает на раз-два, уверена, вам оно тоже понравится!" - пишет кондитер.

Ингредиенты:

  • 200 г муки (1,25 стакана)
  • 100 г сливочного масла (82%, холодного)
  • 50 г яйца (1 шт.)
  • 20 г желтка (1 шт.)
  • 4 г разрыхлителя (1 ч. л.)
  • щепотка соли
  • 5 г сахара (1/2 ч. л.)
  • 20 г вяленых томатов
  • 1/2 ч. л. прованских трав
  • 50 г пармезана

Приготовление:

Смешайте муку, разрыхлитель, сахар, соль и прованские травы. Натрите масло в муку на мелкой терке, так же натрите пармезан. Перемешайте. Добавьте вяленые томаты, яйцо и желток и замесите тесто.

Потом скатайте из теста "колбаску" диаметром 3-4 см. Заверните ее в пленку и отправьте в холодильник на несколько часов.

После снимите пленку с теста, нарежьте кружочками толщиной 0,5 см. Выложите кружочки теста на пергамент, отправьте выпекаться в разогретую духовку до 180С на 15-18 минут.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась подробным рецептом вкусного черничного кекса.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Печенье, Выпечка, Лиза Глинская.
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