"Очень ароматное и безумно вкусное": Лиза Глинская рассказала, как приготовить соленое печенье с сыром

Известный украинский кондитер Лиза Глинская рассказала своих подписчикам в Инстаграме и зрителям на ютубе, как приготовить вкусное и ароматное соленое печенье с пармезаном, прованскими травами и вялеными томатами.

"У меня дома оно улетает на раз-два, уверена, вам оно тоже понравится!" - пишет кондитер.

Ингредиенты:

200 г муки (1,25 стакана)

100 г сливочного масла (82%, холодного)

50 г яйца (1 шт.)

20 г желтка (1 шт.)

4 г разрыхлителя (1 ч. л.)

щепотка соли

5 г сахара (1/2 ч. л.)

20 г вяленых томатов

1/2 ч. л. прованских трав

50 г пармезана

Приготовление:

Смешайте муку, разрыхлитель, сахар, соль и прованские травы. Натрите масло в муку на мелкой терке, так же натрите пармезан. Перемешайте. Добавьте вяленые томаты, яйцо и желток и замесите тесто.

Потом скатайте из теста "колбаску" диаметром 3-4 см. Заверните ее в пленку и отправьте в холодильник на несколько часов.

После снимите пленку с теста, нарежьте кружочками толщиной 0,5 см. Выложите кружочки теста на пергамент, отправьте выпекаться в разогретую духовку до 180С на 15-18 минут.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась подробным рецептом вкусного черничного кекса.