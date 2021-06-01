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"Полюбите не меньше, чем борщ": Лиза Глинская рассказала, как приготовить сытный грибной суп с фрикадельками

"Полюбите не меньше, чем борщ": Лиза Глинская рассказала, как приготовить сытный грибной суп с фрикадельками
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф

Известный украинский повар-кондитер Лиза Глинская рассказала своим зрителям на ютубе, как приготовить сытный грибной суп с фрикадельками и галушками. 

"В моей семье любят не меньше, чем борщ. Приготовьте - уверена, вам он тоже понравится!" - комментирует рецепт Глинская.

Ингредиенты: 

  • 2-2,5 л воды
  • 250 г грибов
  • 30 г сливочного масла (2 ст. л.)
  • 20 мл растительного масла (1 ст. л.)
  • 200 г репчатого лука (2 шт.)
  • 400 г картофеля (2-3 шт.)
  • соль по вкусу

Для фрикаделек:

  • 400 г куриного фарша
  • 50 г яйца (1 шт.)
  • 10 г муки (1 ч. л. с горкой)
  • соль по вкусу

Для галушек:

  • 50 г яйца (1 шт.)
  • 50 г сметаны (2 ст. л. с горкой)
  • 50 г муки (2 ст. л. с горкой)
  • соль по вкусу

Дополнительно:

  • укроп

Приготовление: 

Нарежьте грибы небольшими кусочками. Нарежьте мелко лук, картофель нарежьте кубиками.

Приготовьте фрикадельки. Посолите куриный фарш, добавьте яйцо, перемешайте. Добавьте муку, перемешайте.

 Приготовьте галушки. Смешайте яйцо, соль, сметану. Добавьте муку, перемешайте. 

Обжарьте лук на смеси сливочного и растительного масел до золотистого цвета. Добавьте грибы, посолите и обжарьте. Добавьте картофель и кипяток. Посолите и оставьте кипеть на слабом огне на 20-30 минут.

Сформируйте из приготовленного фарша фрикадельки и отправьте в суп. Добавьте с помощью ложки в суп порции теста - галушки.

Накройте крышкой суп и дайте ему дойти в течение 10-15 минут.

Посыпьте суп перед подачей измельченным укропом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, как приготовить вкусное и ароматное соленое печенье с пармезаном, прованскими травами и вялеными томатами.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Суп, Грибной суп, Лиза Глинская.
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