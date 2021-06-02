Кабачки с пармезаном: простой рецепт приготовления в духовке

Из простых и обычных для нас продуктов, можно приготовить безумно вкусное блюдо. Для нашего следующего рецепта понадобятся ингредиенты, которые, вполне возможно, прямо сейчас находятся в вашем холодильнике. Ловите несложный способ приготовить вкусные кабачки с пармезаном в духовке!

Ингредиенты:

Кабачки - 1 шт.;

Яйца - 2 шт.;

Пармезан - 150 г;

Хлебные сухари - 8 ст. л.;

Мука пшеничная - 3 ст. л.;

Сушеные травы (лучше всего прованские);

Соль;

Перец молотый.

Соус:

Сметана или йогурт без добавки - 200 г;

Лимонный сок - 1 ч. л.;

Чеснок - 1 зубчик;

Зелень;

Соль;

Перец молотый.



Приготовление:

От кабачков отрезать кончики и нарезать длинными брусочками. Если кабачок молодой, то кожуру можно не срезать и семена не удалять.

Переложить кабачки в глубокую миску, приправить солью, перцем и, по желанию, сушеными травами. Хорошо перемешать.

Для панировки в миске смешать тертый пармезан, хлебные сухари и любимые специи.

В отдельную миску разбить пару яиц, щепотку соли и слегка взбить вилкой.

Теперь необходимо панировать кабачки. Сначала кусочек обвалять в муке, после этого окунуть в яйцо, затем обвалять в хлебных крошках с сыром.

Выложить кабачки на противень, смазанный маслом или на пергамент.

Запекать около 20-30 минут в разогретой духовке до 180 градусов, до золотистой корочки.

Пока кабачки в духовке, можно приготовить соус.

В миску выложить сметану или же йогурт, добавить немного сока лимона, по вкусу соль и перец, зубчик чеснока и перемешать.

Можно добавить любую рубленую зелень, например, укроп, петрушку, кинзу или базилик. Перемешать и соус готов!

Подавать кабачки вместе с соусом и можно наслаждаться!