Кабачки с пармезаном: простой рецепт приготовления в духовке

Из простых и обычных для нас продуктов, можно приготовить безумно вкусное блюдо. Для нашего следующего рецепта понадобятся ингредиенты, которые, вполне возможно, прямо сейчас находятся в вашем холодильнике. Ловите несложный способ приготовить вкусные кабачки с пармезаном в духовке!
Ингредиенты:
Соус:
Приготовление:
От кабачков отрезать кончики и нарезать длинными брусочками. Если кабачок молодой, то кожуру можно не срезать и семена не удалять.
Переложить кабачки в глубокую миску, приправить солью, перцем и, по желанию, сушеными травами. Хорошо перемешать.
Для панировки в миске смешать тертый пармезан, хлебные сухари и любимые специи.
В отдельную миску разбить пару яиц, щепотку соли и слегка взбить вилкой.
Теперь необходимо панировать кабачки. Сначала кусочек обвалять в муке, после этого окунуть в яйцо, затем обвалять в хлебных крошках с сыром.
Выложить кабачки на противень, смазанный маслом или на пергамент.
Запекать около 20-30 минут в разогретой духовке до 180 градусов, до золотистой корочки.
Пока кабачки в духовке, можно приготовить соус.
В миску выложить сметану или же йогурт, добавить немного сока лимона, по вкусу соль и перец, зубчик чеснока и перемешать.
Можно добавить любую рубленую зелень, например, укроп, петрушку, кинзу или базилик. Перемешать и соус готов!
Подавать кабачки вместе с соусом и можно наслаждаться!