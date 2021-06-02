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Вкусное и полезное: Марина Боржемская рассказала, как приготовить шоколадное мороженое

Вкусное и полезное: Марина Боржемская рассказала, как приготовить шоколадное мороженое
Обновлено 12:36 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Диета диетой, а десертиком побаловать хочется всегда. А с тем, что на улице лето, то холодненькое мороженое придется как никогда кстати. 

Фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на одной из своих страниц в Инстаграме поделилась рецептом вкусного и полезного шоколадного мороженого.

"Супер вкусное шоколадное мороженое" - написала Марина. 

Ингредиенты: 

  • 2 банана
  • 50г свежих фиников(можно уменьшить)
  • 1 ст.ложка какао
  • 50г сливок 30%

Приготовление:

Берем спелые бананы, финики и измельчаем блендером, добавляем какао и сливки, и взбиваем до увеличения объёма. Складываем в ёмкость и отправляем в морозилку минимум на 3 часа, но если есть желание можно кушать сразу мягкое.

 
 
 
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Публикация от borzhemsky_healthy_food (@borzhemsky_healthy_food)

Ранее, "Телеграф" писал, что кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом соленого печенья с пармезаном, прованскими травами и вялеными томатами.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 163

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Рецепт, Мороженое, Тренер, Марина Боржемская.
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