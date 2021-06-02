Вкусное и полезное: Марина Боржемская рассказала, как приготовить шоколадное мороженое

Диета диетой, а десертиком побаловать хочется всегда. А с тем, что на улице лето, то холодненькое мороженое придется как никогда кстати.

Фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на одной из своих страниц в Инстаграме поделилась рецептом вкусного и полезного шоколадного мороженого.

"Супер вкусное шоколадное мороженое" - написала Марина.

Ингредиенты:

2 банана

50г свежих фиников(можно уменьшить)

1 ст.ложка какао

50г сливок 30%

Приготовление:

Берем спелые бананы, финики и измельчаем блендером, добавляем какао и сливки, и взбиваем до увеличения объёма. Складываем в ёмкость и отправляем в морозилку минимум на 3 часа, но если есть желание можно кушать сразу мягкое.

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