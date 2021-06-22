Скачать
Вторник, 22.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Киев накрыла пылевая буря: как это влияет на человека и окружающую среду
Киев накрыла пылевая буря: как это влияет на человека и окружающую среду
В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь
В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь
Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде
Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде
Присоединятся даже Япония и Бразилия: в 2021 году совместные учения Украины и США "Sea Breeze" соберут рекордное число стран-участников
Присоединятся даже Япония и Бразилия: в 2021 году совместные учения Украины и США "Sea Breeze" соберут рекордное число стран-участников

Попробуйте на завтрак что-то новое: Владимир Ярославский рассказал, как приготовить овсянку с пармезаном и лисичками

Попробуйте на завтрак что-то новое: Владимир Ярославский рассказал, как приготовить овсянку с пармезаном и лисичками
Обновлено 18:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграм рассказывает своим подписчикам, как можно разнообразить свой завтрак, обед или ужин. 

Одним из самых популярных завтраков является овсянка с фруктами. Однако Ярославский предлагает немного поэкспериментировать, и приготовить не сладкую, а соленую кашу. 

"Мне, например, очень нравится вариант овсянки с пармезаном, лисичками и трюфельной пастой. Делюсь рецептом" - пишет Владимир.

Ингредиенты:

  • 50-55 г сухих хлопьев (мне нравятся не очень открыты, а толстые - тогда классно чувствуется разная текстура в блюде);
  •  100-125 г молока
  •  150 г воды;
  •  щепотка соли;
  •  15-20 г сливочного масла;
  •  25-30 г пармезана (или пекорино по желанию);
  •  80-100 г жареных лисичек;
  •  зелень на свой вкус;
  •  трюфельная паста по желанию.

Приготовление:

Заранее подготовьте лисички. Поджарьте их с чесноком и зеленью.

Залейте воду, а затем молоко в сотейник, добавьте соль и доведите до кипения. Всыпьте овсянку и варите ее почти до готовности, помешивая. По плотности она должна выйти как рис на ризотто.

Когда каша готова, добавьте кусочек масла и лисички. Можно также добавить свежий тимьян или орегано. Варим еще минутку, снимаем с огня и добавляем мелко натертый пармезан. Обратите внимание, что сотейник не должен быть слишком горячим, потому сыр может принять до дна. По желанию в конце добавляете трюфельную пасту и попробуйте блюдо на соль.

Напитанную овсянку советую подавать сразу. Можно украсить лисичками, тертым сыром, полить оливковым маслом и просто добавить ароматные травы, которые были у вас с самого начала. А еще можно подавать с яйцом пашот.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Ранее, "Телеграф" писал, что Владимир Ярославский поделился рецептом итальянского блюда - ризотто.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 119

Все по теме:

Рецепт, Завтрак, Овсянка, Владимир Ярославский, Мастер-шеф.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медведь набросился на группу туристов и растерзал мальчика-подростка: детали трагедии в РФ
02 В Карабахе начались масштабные протесты: что происходит в Степанакерте (видео)
03 Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)
04 Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
05 Не было беременности? Женщину из ЮАР, объявившую о рождении 10 детей, держат в психбольнице
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция перекрыла канал поставки героина из Ирана в Европу через Крым (фото, видео)
Полиция перекрыла канал поставки героина из Ирана в Европу через Крым (фото, видео)
На черноморском курорте обвалился грунт, под землей могут быть люди: подробности (фото, видео)
На черноморском курорте обвалился грунт, под землей могут быть люди: подробности (фото, видео)
Голодное животное преследовало людей: всплыли детали нападения медведя на туристов в России
Голодное животное преследовало людей: всплыли детали нападения медведя на туристов в России
Сырники - самое популярное блюдо: какие рецепты чаще всего искали украинцы в Google
Сырники - самое популярное блюдо: какие рецепты чаще всего искали украинцы в Google
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь