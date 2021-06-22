Попробуйте на завтрак что-то новое: Владимир Ярославский рассказал, как приготовить овсянку с пармезаном и лисичками

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграм рассказывает своим подписчикам, как можно разнообразить свой завтрак, обед или ужин.

Одним из самых популярных завтраков является овсянка с фруктами. Однако Ярославский предлагает немного поэкспериментировать, и приготовить не сладкую, а соленую кашу.

"Мне, например, очень нравится вариант овсянки с пармезаном, лисичками и трюфельной пастой. Делюсь рецептом" - пишет Владимир.

Ингредиенты:

50-55 г сухих хлопьев (мне нравятся не очень открыты, а толстые - тогда классно чувствуется разная текстура в блюде);

100-125 г молока

150 г воды;

щепотка соли;

15-20 г сливочного масла;

25-30 г пармезана (или пекорино по желанию);

80-100 г жареных лисичек;

зелень на свой вкус;

трюфельная паста по желанию.

Приготовление:

Заранее подготовьте лисички. Поджарьте их с чесноком и зеленью.

Залейте воду, а затем молоко в сотейник, добавьте соль и доведите до кипения. Всыпьте овсянку и варите ее почти до готовности, помешивая. По плотности она должна выйти как рис на ризотто.

Когда каша готова, добавьте кусочек масла и лисички. Можно также добавить свежий тимьян или орегано. Варим еще минутку, снимаем с огня и добавляем мелко натертый пармезан. Обратите внимание, что сотейник не должен быть слишком горячим, потому сыр может принять до дна. По желанию в конце добавляете трюфельную пасту и попробуйте блюдо на соль.

Напитанную овсянку советую подавать сразу. Можно украсить лисичками, тертым сыром, полить оливковым маслом и просто добавить ароматные травы, которые были у вас с самого начала. А еще можно подавать с яйцом пашот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Ранее, "Телеграф" писал, что Владимир Ярославский поделился рецептом итальянского блюда - ризотто.