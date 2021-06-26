Необычная закуска из нута: пошаговый рецепт приготовления хумуса

Хочется чего-то интересного и необычного? Попробуйте национальное блюдо израильской и ливанской кухни - хумус. Готовится легко, а подавать хумус можно как соус, закуску или намазку, с хлебом, лавашем или питой. Специально для вас "Телеграф" подготовил простой пошаговый рецепт.

Ингредиенты

Нут - 200 г;

Кунжут белый сыр - 90 г (или готовая кунжутная паста);

Чеснок - 2 зубчика;

Оливковое масло - 3 ст. л.;

Лимонный сок - 3 ст.л.;

Соль и копченая паприка по вкусу.

Приготовление:

Нут замочить на 12 часов. Затем слить воду и залить большим количеством чистой воды. Варить 2-3 часа до готовности (должен стать мягким)

Отвар не выливать, он еще пригодится (150-200 мл).

Кунжут обжарить до золотистого цвета, высыпать в блендер и измельчить до состояния однородной пасты (или можно купить готовую пасту). Затем в блендер добавить отваренный нут, масло, лимонный сок, часть оставленного отвара и специи.

Взбить в блендере до однородной массы. При необходимости добавлять жидкость. Должна получиться нежная и однородная паста.

Количество соли и паприки регулировать по вкусу.

Готовый хумус переложить в тарелку и можно подавать на стол. Приятного аппетита!