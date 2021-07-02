Быстрый, вкусный и полезный способ утолить жажду: Татьяна Литвинова поделилась рецептом освежающего чая

Украинская телеведущая и ресторатор, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, как и все летом понимает, что в такую жару хочется лишь пить. Поэтому она решила рассказать своим подписчикам, как быстро приготовить освежающий, вкусный, а главное полезный напиток - холодный зеленый чай.
"На дворе лето, жара! И у меня есть спасения от этого! Холодный чай и лимонад - настоящее символы лета!" - пишет Татьяна.
Как приготовить холодный зеленый чай:
Приготовление:
Вскипятите воду, в чайник добавьте зеленый чай, заварите чай кипятком, оставьте для охлаждения. Помойте лимон, выжмите сок. Персик тщательно помойте, очистите от косточки, нарежьте ломтиками. В стеклянный огнеупорный кувшин влейте лимонный сок, немного воды комнатной температуры, мед, порвите руками листочки мяты, добавьте чай, перемешайте. Готовый чай вылейте в стаканы, добавьте лед, ломтики персика.
Ранее, "Телеграф" писал, что кондитер Лиза Глинская рассказала, чем можно утолить жажду жарким летом.