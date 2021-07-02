Быстрый, вкусный и полезный способ утолить жажду: Татьяна Литвинова поделилась рецептом освежающего чая

Украинская телеведущая и ресторатор, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, как и все летом понимает, что в такую жару хочется лишь пить. Поэтому она решила рассказать своим подписчикам, как быстро приготовить освежающий, вкусный, а главное полезный напиток - холодный зеленый чай.

"На дворе лето, жара! И у меня есть спасения от этого! Холодный чай и лимонад - настоящее символы лета!" - пишет Татьяна.

Как приготовить холодный зеленый чай:

Чай зеленый - 1 л

Мед - 1 ст.л.

Мята - 1 веточка

Лимон - 1 шт

Приготовление:

Вскипятите воду, в чайник добавьте зеленый чай, заварите чай кипятком, оставьте для охлаждения. Помойте лимон, выжмите сок. Персик тщательно помойте, очистите от косточки, нарежьте ломтиками. В стеклянный огнеупорный кувшин влейте лимонный сок, немного воды комнатной температуры, мед, порвите руками листочки мяты, добавьте чай, перемешайте. Готовый чай вылейте в стаканы, добавьте лед, ломтики персика.

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