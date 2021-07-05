"Мой любимый супчик": Анита Луценко рассказала, как приготовить полезный томатный суп

Фитнес-тренер Анита Луценко беспокоится не только о подтянутой фигуре своих подписчиков, но и об их питании. На своей странице в Инстаграм она поделилась рецептом вкусного и полезного томатного супа с чечевицей.

"Мой любимый Чечевичный суп" - описывает рецепт Луценко.

Ингредиенты:

1 л бульона (овощного или мясного)

1 стакан красной чечевицы (предварительно замочи в холодной воде на 30 минут)

1 стакан томатного соуса или томатов в собственном соку

1 небольшая луковица

0,5 стебля сельдерея

0,5 моркови

100 г копченых колбасок

1 ч. л. чесночно-имбирной пасты

оливковое масло соль

Приготовление:

В бульон добавить чечевицу и довести ее до кипения. Тем временем нарезать лук, сельдерей, морковь мелкими кубиками и обжарить их с чесночно-имбирной пастой на оливковом масле. После, добавить томатный соус и потушить еще 5-10 минут.

Добавить овощную смесь в бульон и варить на слабом огне около 20 минут (до готовности чечевицы).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

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