"Мой любимый супчик": Анита Луценко рассказала, как приготовить полезный томатный суп

Фитнес-тренер Анита Луценко беспокоится не только о подтянутой фигуре своих подписчиков, но и об их питании. На своей странице в Инстаграм она поделилась рецептом вкусного и полезного томатного супа с чечевицей.
"Мой любимый Чечевичный суп" - описывает рецепт Луценко.
Ингредиенты:
Приготовление:
В бульон добавить чечевицу и довести ее до кипения. Тем временем нарезать лук, сельдерей, морковь мелкими кубиками и обжарить их с чесночно-имбирной пастой на оливковом масле. После, добавить томатный соус и потушить еще 5-10 минут.
Добавить овощную смесь в бульон и варить на слабом огне около 20 минут (до готовности чечевицы).
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