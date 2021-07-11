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"Какое же лето без окрошки": Лилия Ребрик поделилась собственным рецептом холодного супа

"Какое же лето без окрошки": Лилия Ребрик поделилась собственным рецептом холодного супа
Обновлено 19:58 Сегодня Телеграф

Одно из самых любимых летних блюд у многих - это окрошка. И рецептов этого холодного супа существует большое количество - и на кефире, и на квасе, и на воде и даже на минералке. 

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм поделилась со своими подписчиками рецептом, по которому сама готовит окрошку. 

"Какое жаркое лето без окрошки? Неважно, любишь ее или нет, но хотя бы один раз за все лето должен попробовать!" - пишет теледива. 

Как приготовить окрошку по рецепту от Лилии Ребрик:

Ингредиенты:

  • 2 большие картофелины,
  • 2 огурца,
  • пучок зеленого лука,
  • 2 яйца,
  • 300 гр отобранной ветчины,
  • 5-6 штук редиса,
  • укроп,
  • кефир,
  • соль.

Приготовление: 

Заранее приготовьте фигурный лед - стебелек укропа вымойте и добавьте в формы для льда, залейте водой, поставьте в морозилку. Картофель отварите в мундире, когда остынет - очистите, мелко нарежьте, спрячьте в холодильник. Мелкими кубиками нарежьте огурцы и тоже спрячьте в холодильник. Мелко нарезанный зеленый лук перетрите с солью и оставьте "настаиваться". Холодные крутые яйца тоже мелко нарежьте. И редис тоже мелко нарежьте.

Теперь смешайте все вместе: картофель, редис, лук, огурцы, яйца, соль. Все залейте кефиром, разлейте по тарелкам и добавьте к каждой порции кубик льда.

 
 
 
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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Ранее, "Телеграф" писал, что судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить итальянское мороженое семифредо.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Лилия Ребрик, Окрошка.
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