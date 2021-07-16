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Лиза Глинская открыла секрет печенья макарон: "Оказывается важно настроение"

Лиза Глинская открыла секрет печенья макарон: "Оказывается важно настроение"
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Победительница кулинарного шоу "Мастер шеф", известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как приготовить цитрусовый курд, на своей странице в соцсети делится со своими подписчиками не только вкусными рецептами, но и советами по приготовлению этих блюд. 

Один из своих постов в Инстаграме она посвятила французскому десерту - печенью макарон. Глинская поделилась самыми частыми проблемами, которые возникают при их приготовлении. 

Итого, наиболее частые причины того, что не получаются макароны:⁣

  • неправильно взвешена масса ингредиентов⁣ - обязательно перепроверяйте⁣
  • качество миндальной муки, насколько она мелкая, не влажная⁣ - мука должна быть сухой, мелкого помола⁣
  • неправильно взбитая меренга (перебитая - рыхлая, недобитая - жидкая)⁣ - для итальянской меренги, важен правильно сваренный сироп, если это французская меренга - важна стабильная, блестящая меренга⁣
  • важный момент выпекания и самой духовки - для каждой нужен свой режим (либо с конвекцией, либо без конвекции… температурный режим - 3 минуты 160 градусов, далее 150 градусов…)⁣
  • качество красителей⁣. 

Также, Глинская добавила, что важную роль в приготовлении этого десерта играет настроение. 

 
 
 
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Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказывала, как правильно взбивать сливки.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 185

Все по теме:

Рецепт, Печенье, Десерт, Макарон, Лиза Глинская.
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