Лиза Глинская открыла секрет печенья макарон: "Оказывается важно настроение"

Победительница кулинарного шоу "Мастер шеф", известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как приготовить цитрусовый курд, на своей странице в соцсети делится со своими подписчиками не только вкусными рецептами, но и советами по приготовлению этих блюд.
Один из своих постов в Инстаграме она посвятила французскому десерту - печенью макарон. Глинская поделилась самыми частыми проблемами, которые возникают при их приготовлении.
Итого, наиболее частые причины того, что не получаются макароны:
Также, Глинская добавила, что важную роль в приготовлении этого десерта играет настроение.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказывала, как правильно взбивать сливки.