Лиза Глинская открыла секрет печенья макарон: "Оказывается важно настроение"

Победительница кулинарного шоу "Мастер шеф", известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как приготовить цитрусовый курд, на своей странице в соцсети делится со своими подписчиками не только вкусными рецептами, но и советами по приготовлению этих блюд.

Один из своих постов в Инстаграме она посвятила французскому десерту - печенью макарон. Глинская поделилась самыми частыми проблемами, которые возникают при их приготовлении.

Итого, наиболее частые причины того, что не получаются макароны:⁣

неправильно взвешена масса ингредиентов⁣ - обязательно перепроверяйте⁣

качество миндальной муки, насколько она мелкая, не влажная⁣ - мука должна быть сухой, мелкого помола⁣

неправильно взбитая меренга (перебитая - рыхлая, недобитая - жидкая)⁣ - для итальянской меренги, важен правильно сваренный сироп, если это французская меренга - важна стабильная, блестящая меренга⁣

важный момент выпекания и самой духовки - для каждой нужен свой режим (либо с конвекцией, либо без конвекции… температурный режим - 3 минуты 160 градусов, далее 150 градусов…)⁣

качество красителей⁣.

Также, Глинская добавила, что важную роль в приготовлении этого десерта играет настроение.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказывала, как правильно взбивать сливки.