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Лиза Глинская рассказала, как вкусно приготовить цветную капусту: "Пальчики оближешь"

Лиза Глинская рассказала, как вкусно приготовить цветную капусту: "Пальчики оближешь"
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Известный украинский кулинар, победительница шоу "Мастер Шеф", а также его бывшая судья Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом цитрусового курда, продолжает рассказывать своим подписчикам, как вкусно готовить. 

На ютуб-канале повара вышел новый ролик, в котором Глинская рассказала, как вкусно приготовить цветную капусту. 

"Вы не любите цветную капусту? Да вы просто готовить ее не умеете!" - бросает вызов своим зрителям Глинская.

Ингредиенты: 

  • 500 г цветной капусты
  • соль (по вкусу)

для сырного соуса:

  • 200 мл молока (0,8 стакана 250 мл)
  • 10 г муки (1 ч. л. с горкой)
  • 30 г сливочного масла (1,5 ст. л.)
  • 100 г твердого сыра
  • 1 ч. л. паприки копченой (или обычной)
  • соль
  • петрушка или кинза (для декора)

Приготовление: 

Помойте цветную капусту, разберите на соцветия, выложите в форму, посолите. Отправьте в духовку, разогретую до 190С, на 15 минут.

Приготовьте соус.

Смешайте растопленное масло и муку. Добавьте копченую паприку и теплое молоко, перемешайте. Поставьте смесь на плиту, при постоянном помешивании доведите до кипения, прокипятите 30-40 секунд, снимите с огня.

Натрите сыр на мелкой терке, добавьте к соусу, перемешайте. Поставьте соус снова на плиту, подержите на огне, помешивая, чтобы сыр полностью растопился. Доведите соус до вкуса солью, снимите с огня.

Перемешайте готовую цветную капусту с соусом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, что важно при приготовлении печенья макарон. Кондитер поделилась самыми частыми проблемами, которые возникают при их приготовлении.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Рецепт, Блюдо, Цветная капуста, Лиза Глинская.
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