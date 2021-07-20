Лиза Глинская рассказала, как вкусно приготовить цветную капусту: "Пальчики оближешь"

Известный украинский кулинар, победительница шоу "Мастер Шеф", а также его бывшая судья Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом цитрусового курда, продолжает рассказывать своим подписчикам, как вкусно готовить.
На ютуб-канале повара вышел новый ролик, в котором Глинская рассказала, как вкусно приготовить цветную капусту.
"Вы не любите цветную капусту? Да вы просто готовить ее не умеете!" - бросает вызов своим зрителям Глинская.
Ингредиенты:
для сырного соуса:
Приготовление:
Помойте цветную капусту, разберите на соцветия, выложите в форму, посолите. Отправьте в духовку, разогретую до 190С, на 15 минут.
Приготовьте соус.
Смешайте растопленное масло и муку. Добавьте копченую паприку и теплое молоко, перемешайте. Поставьте смесь на плиту, при постоянном помешивании доведите до кипения, прокипятите 30-40 секунд, снимите с огня.
Натрите сыр на мелкой терке, добавьте к соусу, перемешайте. Поставьте соус снова на плиту, подержите на огне, помешивая, чтобы сыр полностью растопился. Доведите соус до вкуса солью, снимите с огня.
Перемешайте готовую цветную капусту с соусом.
Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, что важно при приготовлении печенья макарон. Кондитер поделилась самыми частыми проблемами, которые возникают при их приготовлении.