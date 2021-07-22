Как приготовить кабачковую икру: лучшие рецепты овощного блюда

Рецептов блюд из кабачков существует огромное количество: их можно и пожарить, и потушить, и законсервировать. Но наверняка, многие любят кабачки за то, что из них можно приготовить кабачковую икру.

Кабачковая икра - прекрасная холодная закуска с приятным запахом и вкусом. С виду она похожа на пюре, так что ее легко будет намазать на бутерброд.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с несколькими рецептами приготовления икры из кабачков: классическим, на зиму, с томатами и на сковороде.

Икра кабачковая с томатной пастой

Приготовление:

Морковь и лук очистить и нарезать небольшими кусочками. Срезать края кабачка с двух сторон. Если кабачок немолодой, очистить его от кожуры и семян. Нарезать кабачок средними кусочками.

Разогреть масло в кастрюле, выложить морковь. Тушить морковь на небольшом огне 10 минут. Туда же добавить кабачки и лук.

Добавить сахар и соль, прикрыть крышкой. Тушить кабачки с луком и морковью 30 минут. При желании овощи можно немного поперчить. Овощи перемешать, чтобы они стали мягкими.

Добавить к овощам томатную пасту. Тушить еще 20 минут.

Влить уксус, довести до кипения. Снять кастрюлю с плиты и остудить овощи в томатном соусе пару минут. Погружным блендером измельчить кабачки с морковью и луком до однородной консистенции.

Поставить кабачковую икру с томатной пастой на плиту и варить под крышкой 3 минуты.

Кабачкова икра

Приготовление:

Кабачки вымыть, отрезать хвостик и соцветие. Нарезать кабачки кусочками. Лук репчатый очистить, вымыть, нарезать кубиками. Морковь очистить, вымыть, натереть на крупной терке.

Разогреть сковороду, налить растительное масло. Выложить подготовленные овощи. Тушить на самом маленьком огне под крышкой до готовности (около 30 минут), периодически помешивая. Добавить томат.

Перемешать, посолить, поперчить по вкусу. Тушить без крышки 5-10 минут. Охладить.

Овощи взбить блендером. По вкусу в кабачковую икру можно добавить чеснок и майонез.

Кабачковая икра на сковороде

Приготовление:

Лук и морковь очищаем, моем и обсушиваем. Лук нарезаем небольшими кубиками. Морковь натираем на крупной тёрке. Кабачки обрезаем с двух сторон, очищаем и нарезаем маленькими кубиками.

В сковороде разогреваем растительное масло. Помешивая, обжариваем лук с морковью на среднем огне примерно 3-4 минуты, до мягкости. Добавляем измельчённый кабачок и перемешиваем.

Помешивая, обжариваем ещё 5-6 минут, до мягкости кабачков.

Чеснок очищаем и мелко рубим ножом. Примерно половину измельчённого чеснока отправляем в сковороду к овощам. Добавляем томатную пасту.

Вливаем в сковороду примерно 150 мл воды (5 ст. ложек). Перемешиваем, накрываем крышкой и убавляем огонь до минимума. Периодически помешивая, тушим примерно 30 минут.

Если после этого времени в сковороде ещё осталось немного жидкости - открываем крышку, усиливаем огонь и обжариваем всё ещё примерно 2-3 минуты, до полного испарения жидкости. После этого добавляем оставшийся измельчённый чеснок, соль и перец.

Перемешиваем, обжариваем всё ещё примерно 1-2 минуты. Затем выключаем огонь.

Кабачковая икра на зиму

Приготовление:

Банки необходимо промыть с содой, простерилизовать любым способом. Крышки прокипятить 1-2 минуты. Казанок или миска нужны объемом не менее 6 л.

Молодые кабачки помыть, можно очистить от шкурки. Нарезать кубиками размером примерно 1х1 см. Лук репчатый почистить, помыть, нарезать кубиками. Морковь почистить, помыть, натереть на крупной терке. Чеснок очистить и мелко нарубить ножом.

Разогреть казанок, налить растительное масло. В горячее масло выложить лук и морковь. Обжаривать, помешивая, на среднем огне примерно 5-7 минут. Затем добавить все остальные ингредиенты, кроме уксуса. Все тщательно перемешать.

Тушить 45 минут, помешивая, на среднем огне, до полного размягчения овощей. Овощную массу аккуратно измельчить блендером до однородности.

Кабачковую икру довести до кипения. Влить уксус, если томатная паста недостаточно кислая. Выложить икру в горячие стерилизованные банки, накрыть горячими крышками и закатать.

Если не добавляете уксус, то поместите банки в кастрюлю с водой, покрыв дно кастрюли плотной тканью (полотенцем). Накройте банки крышками, но пока не закручивайте. Стерилизуйте икру в банках 10-15 минут, а затем закатайте. Банки с кабачковой икрой перевернуть, накрыть одеялом до полного остывания.

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