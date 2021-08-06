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Как правильно заморозить ягоды на зиму: важные советы

Как правильно заморозить ягоды на зиму: важные советы
08:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Заморозка на зиму это самый простой способ сохранить витамины в овощах и фруктах без добавления соли и сахара, а так же сохранить вкус и аромат продуктов. Ягоды, замороженные при температуре -18 градусов и ниже, можно хранить в морозильной камере от 8 до 12 месяцев.

Главное - правильно заморозить и держать в плотно закрытых одноразовых контейнерах, пластиковых баночках и коробочках из-под йогуртов или сметаны, или в полиэтиленовых пакетах. Ни в коем случае не кладите замороженные ягоды рядом с мороженой рыбой или мясом!

Пока сезон овощей, фруктов и ягод в самом разгаре, рекомендуем сделать запасы, чтобы зимой было вкусно и не пришлось пить витамины. "Телеграф" предлагает ознакомиться с тремя способами заморозки ягод.

Способ №1

"Сухой" способ. Ягоды (клубника, земляника, малина, черника, ежевика, черная смородина, красная смородина, крыжовник, клюква), а также вишни и черешни надо почистить, помыть, откинуть на дуршлаг и разложить на полотенце или мелкой решетке, чтобы стекла вода. Разложите на доске, покрытой полиэтиленом или пищевой пленкой и поставьте в морозильную камеру на ночь. Замерзшие ягоды ссыпьте в небольшие пакеты или контейнеры, по возможности удалите лишний воздух. Закройте контейнеры крышкой, а пакеты плотно завяжите и уберите в морозилку. Порции делайте из расчета, чтобы сразу же потом использовать - на один пирог или десерт. Опыт показывает, что такие ягоды будут вкуснее, если перед замораживанием их посыпать сверху небольшим количеством сахара или сахарной пудры.

клюква замороженная

Источник: pexels.com

Способ №2

Ягодное пюре без сахара или ягоды, перетертые с сахаром. Очень удобно замораживать небольшими порциями. Можно съесть и через день, как фруктовое мороженое-шербет, или же оставить на месяц-полгода. Для экономии прямоугольные формочки или контейнеры можно через несколько дней после замораживания вынуть из морозилки, подержать немного под струей теплой воды, вынуть замороженный брикет, плотно завернуть его в два слоя полиэтиленовых пакетов и быстро вернуть обратно в морозилку.

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Способ №3

Ягоды в сахарном сиропе. Очищенные и вымытые ягоды плотно сложите в контейнеры и залейте их сваренным и охлажденным в холодильнике сиропом (400-500 г сахара на 1 л воды). Не накрывая крышками, положите ягоды в сиропе на сутки в морозильную камеру. Затем плотно закройте крышками и оставьте на длительное хранение.

Ранее украинский кулинар Лиза Глинская рассказала, как правильно замораживать десерты.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Ягоды, Замораживание.
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