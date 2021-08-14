ПП-роллы из кабачков: простой рецепт необычной закуски

Роллы с рыбой - очень популярное в Украине блюдо. Однако оно может быть довольно калорийным, ведь их обычно готовят из риса и большого количества жирной рыбы. Для поклонников правильного питания мы собрали рецепты некалорийных роллов из кабачков - их можно есть, не опасаясь за талию.
Ингридиенты:
8 небольших тонких кабачков
оливковое масло
соль, свежемолотый черный перец
Для творожной начинки
200 г жирного творога
10 вяленых помидоров в масле
2 зубчика чеснока
свежемолотый черный перец.
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачки вдоль пластинами толщиной 7–9 мм. Смажьте оливковым маслом, посолите и быстро обжарьте на антипригарной сковороде до мягкости. Выложите обжаренные кабачки на бумажные полотенца.
3. Смазывайте каждую пластинку кабачка одной из начинок, сворачивайте в рулетики и ставьте вертикально. Дайте им настояться несколько минут и подавайте, украсив зеленью по желанию.
фото: Едим дома
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Кабачок нарезать продольными пластинами и обжарить с одной стороны.
2. Семгу нарезать тонкими ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.
3. Кунжутные семечки обжарить на сухой сковороде.
4. Равномерно распределить по полоскам кабачка тертый сыр, сверху положить ломтик сёмги, посыпать кунжутом, завернуть рулетиком и закрепить с помощью деревянных зубочисток.
А вот еще один рецепт, который уже более калориен, но зато отлично подойдет для сытного обеда.
Ингредиенты
Фарш 200-300гр
Рис 2-3ст.л
Зелень
Томатная паста 1ч.л
Кабачки 2-3шт.