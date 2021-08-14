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ПП-роллы из кабачков: простой рецепт необычной закуски

ПП-роллы из кабачков: простой рецепт необычной закуски
09:03 Сегодня Телеграф фото gastronom.ru

Роллы с рыбой - очень популярное в Украине блюдо. Однако оно может быть довольно калорийным, ведь их обычно готовят из риса и большого количества жирной рыбы. Для поклонников правильного питания мы собрали рецепты некалорийных роллов из кабачков - их можно есть, не опасаясь за талию. 

Роллы из кабачков с творогом

Ингридиенты:

8 небольших тонких кабачков

оливковое масло

соль, свежемолотый черный перец

Для творожной начинки

200 г жирного творога

10 вяленых помидоров в масле

2 зубчика чеснока

свежемолотый черный перец.

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки вдоль пластинами толщиной 7–9 мм. Смажьте оливковым маслом, посолите и быстро обжарьте на антипригарной сковороде до мягкости. Выложите обжаренные кабачки на бумажные полотенца.

2. Далее измельчите очищенный чеснок с рублеными вялеными помидорами в пасту при помощи погружного блендера, смешайте с творогом, поперчите.

3. Смазывайте каждую пластинку кабачка одной из начинок, сворачивайте в рулетики и ставьте вертикально. Дайте им настояться несколько минут и подавайте, украсив зеленью по желанию. 

Роллы из кабачков и малосольной семги

кабачки

фото: Едим дома

Ингредиенты:

2 молодых кабачка
300 г малосольной семги
1 ст.л. кунжутных семечек
100 г твердого сыра
лимонный сок.

Способ приготовления: 

1. Кабачок нарезать продольными пластинами и обжарить с одной стороны.

2. Семгу нарезать тонкими ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.

3. Кунжутные семечки обжарить на сухой сковороде.

4. Равномерно распределить по полоскам кабачка тертый сыр, сверху положить ломтик сёмги, посыпать кунжутом, завернуть рулетиком и закрепить с помощью деревянных зубочисток.

Роллы из кабачков с фаршем

А вот еще один рецепт, который уже более калориен, но зато отлично подойдет для сытного обеда.

Ингредиенты

Фарш 200-300гр

Рис 2-3ст.л

Зелень

Томатная паста 1ч.л

Кабачки 2-3шт.

 

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Рецепты из кабачков, роллы из кабачков.
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