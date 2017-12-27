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ЕС прокомментировал недопуск Навального к выборам президента РФ

Евросоюз
06:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

В ЕС дали оценку ситуации вокруг Алексея Навального и выразили надежду на то, что к выборам допустят международных наблюдателей.

Решение Центральной избирательной комиссии России не допустить представителя оппозиционных сил Алексея Навального на президентские выборы вызывает сомнения в их демократичности.

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Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, опубликованной во вторник, 26 декабря.

"Решение ЦИК РФ, в котором говорится, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный не может участвовать в президентских выборах 2018 года за прошлые обвинения, вызывает серьезные сомнения относительно политического плюрализма в России и перспектив демократических выборов следующего года", - говорится в заявлении.

Помимо этого также отмечается, что политически мотивированные обвинения не должны использоваться для участия в политической деятельности. В ведомстве выразили надежду на то, что к выборам также допустят международных наблюдателей.

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Напомним: 25 декабря российскому оппозиционеру Навальному отказали в регистрации на выборы президента России в 2018-м году. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ, сославшись на судимость оппозиционера по делу «Кировлеса».

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Алексей Навальный, Выборы в России, Выборы президента РФ, Евросоюз, ЕС, Россия.
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