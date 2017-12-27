В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете

Четыре человека обратились за помощью после хлопка в супермаркете на севере Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС в среду.

"Информация о происшествии по адресу Кондратьевский проспект, 44 поступила в 18:55. Специалисты прибыли на место в 19:00. Возгорания нет, все посетители эвакуированы. На месте работают взрывотехники", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, четыре человека обратились за медицинской помощью.

Обстоятельства инцидента на Кондратьевском проспекте выясняет полиция. "Около 18:30 в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прозвучал хлопок. В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства инцидента", - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным СМИ, хлопок произошел в камере хранения супермаркета "Перекресток" в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Сила взрыва в камере хранения супермаркета в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, эквивалентна 200 граммам тротила, сообщил информированный источник.

"По предварительной информации, мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области , "около 18.30 в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прозвучал хлопок. В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали".

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства инцидента.