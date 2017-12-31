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Вконтакте разослала россиянам новогодние поздравления на украинском
20:25 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua
Фото из открытых источников
Соцсеть "Вконтакте" разослала поздравления на украинском языке.
Соцсеть "ВКонтакте" разослала пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке.
Как пишет Lenta.ru, внимание на такое обращение обратили юзеры из России.
"З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком", — говорится в сообщении.
Комментариев от представителей администрации соцсети пока не поступало.
Telegraf.com.ua