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Вконтакте разослала россиянам новогодние поздравления на украинском
20:25 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua
Фото из открытых источников

Соцсеть "Вконтакте" разослала поздравления на украинском языке.

Соцсеть "ВКонтакте" разослала пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке.

Как пишет Lenta.ru, внимание на такое обращение обратили юзеры из России.

 

"З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком", — говорится в сообщении.

Комментариев от представителей администрации соцсети пока не поступало.

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ВКонтакте, Россия, Социальная сеть, Украина.
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