Вконтакте разослала россиянам новогодние поздравления на украинском

Соцсеть "ВКонтакте" разослала пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке.

Как пишет Lenta.ru, внимание на такое обращение обратили юзеры из России.

"З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком", — говорится в сообщении.

Комментариев от представителей администрации соцсети пока не поступало.