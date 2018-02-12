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В России произошла новая авиакатастрофа

Ми-8
15:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: mchs.gov.ru

В РФ в Томской области при жесткой посадке загорелся вертолет, в результате чего двое человек погибли и еще четверо пострадали.

В 42 км юго-восточнее села Александровское Александровского района РФ совершил аварийную посадку и загорелся вертолет Ми-8. На поиски вылетели два борта Ми-8, вскоре воздушное судно было обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ в Томской области.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, двое погибли. Отмечается, что вертолет совершал санитарный рейс. Четверо пострадавших на вертолете доставлены в г. Стрежевой Томской области.

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Как сообщалось, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна нашли в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая 6 членов экипажа. Все они погибли. По последним данным, на борту самолета было трое иностранцев: граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана.

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Крушение вертолета, Ми-8, МЧС РФ, Томская область.
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