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МОК не позволил РФ пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады
05:22 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook
Олимпийский комитет России (ОКР) должен быть восстановлен в своих правах вскоре после окончания Олимпиады.
Международный олимпийский комитет (МОК) в ходе многочасовых переговоров принял решение запретить олимпийским атлетам из России пройти на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане под национальным флагом, сообщает портал Inside The Games.
Однако отмечается, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен быть восстановлен в своих правах вскоре после окончания Олимпиады.
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