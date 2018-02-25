МОК не позволил РФ пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) в ходе многочасовых переговоров принял решение запретить олимпийским атлетам из России пройти на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане под национальным флагом, сообщает портал Inside The Games.

Однако отмечается, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен быть восстановлен в своих правах вскоре после окончания Олимпиады.