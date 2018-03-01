Беларусь пообещала ответить России на запрет ввоза молока

"Но хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем", - заявил А.Лукашенко во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым по проблемным вопросам поставок белорусского молока в Россию в четверг в Минске.

Президента цитирует госагенство "БелТА".

"Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко - это их (России - ИФ) дело - появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко", - подчеркнул глава государства.

"Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком. Поэтому меня интересует, как решается этот вопрос", - сказал президент.

Как сообщалось, Россельхознадзор принял решение перенести на 18:00 6 марта срок введения запрета на поставки молочной продукции из Беларуси в РФ. Ранее запрет планировалось ввести с 26 февраля.

Речь идет о поставках пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок наливом, сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых молока и сливок, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка.