Беларусь пообещала ответить России на запрет ввоза молока
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что республика ответит на введенный Россией запрет на ввоз белорусского молока.
"Но хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем", - заявил А.Лукашенко во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым по проблемным вопросам поставок белорусского молока в Россию в четверг в Минске.
Президента цитирует госагенство "БелТА".
"Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко - это их (России - ИФ) дело - появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко", - подчеркнул глава государства.
"Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком. Поэтому меня интересует, как решается этот вопрос", - сказал президент.
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Как сообщалось, Россельхознадзор принял решение перенести на 18:00 6 марта срок введения запрета на поставки молочной продукции из Беларуси в РФ. Ранее запрет планировалось ввести с 26 февраля.
Речь идет о поставках пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок наливом, сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых молока и сливок, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка.