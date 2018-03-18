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Путин проголосовал на выборах президента

Владимир Путин
10:19 Сегодня Телеграф
УНН

Действующий президент России и кандидат в президенты Владимир Путин отдал свой голос на избирательном участке в здании Российской академии наук.

Кандидат в президенты РФ, действующий глава российского государства Владимир Путин проголосовал на избирательном участке №2151 в Российской академии наук на улице Косыгина. Об этом сообщает ТАСС.

Президент, как и на предыдущих выборах в 2000, 2004, 2008 и 2012 году, отдал свой голос на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте Москвы.

Доступ избирателей на участок 2151 во время посещения его Путиным не перекрывалось, отмечает агентство. Атмосфера на участке традиционно довольно резвая. В холле Академии наук собралось несколько десятков представителей российской и иностранной прессы. Присутствовали в зале и наблюдатели от партий и кандидатов.

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Согласно сообщению ТАСС, никаких неудобств для избирателей нет. В связи с приездом Путина меры безопасности не усиливались и доступ на участок для желающих проголосовать не ограничивался. Однако жителям Гагаринского района пришлось предъявлять паспорта не только членам избирательной комиссии, но и охраны на КПП РАН.

Кроме Президента Российской Федерации свой голос отдал спикер Госдумы Вячеслав Володин, проголосовав на избирательном участке №75 в центре Москвы, патриарх Московский Кирилл на избирательном участке в городе Одинцово, и кандидат в президенты России от Партии Рост в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.

Напомним, в день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

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Владимир Путин, Президентские выборы в РФ, Проголосовал.
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