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Чубаров о "выборах" в Крыму: Людям угрожают увольнениями с работы

Рефат Чубаров
10:07 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что власти России интересует в первую очередь явка избирателей.

На выборах президента России, которые Кремль 18 марта намерен провести в аннексированном Крыму, российских властей полуострова интересует в первую очередь явка избирателей. Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в комментарии "Крым.Реалии ТВ".

"Оккупационные власти подготовилась в полной мере для того, чтобы выписать те результаты, которые ей нужны во время того незаконного действа, которое они называют "выборами". Их сейчас волнует только один сегмент избирательной кампании. Это явка на участки. Их не волнует, как люди будут голосовать или даже повреждать эти бюллетени. Им нужна картинка хотя бы более или менее приемлемая, чтобы они ее демонстрировали всему миру. И они это будут делать утром 18 марта. В то же время все люди, которые не воспринимают оккупацию, а их – большинство, они сейчас в больших раздумьях, потому что есть беспрецедентное давление на людей и угрозы увольнения с работы", – утверждает Чубаров.

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По его словам, 18 марта, как и 16 марта 2014 года (дата проведения непризнанного миром "референдума" в Крыму), "значительное количество людей будет перед выбором: сохранить достоинство или все же склонить голову".

"Я знаю, что подавляющее большинство крымских татар склонять голову не будет", – отметил Чубаров.

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Как сообщалось, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины осудило решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и г.Севастополь и призвало крымчан не участвовать в незаконных выборах президента Российской Федерации на территории полуострова.

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Новости Украины, 18 марта, Крым, Президентские выборы в РФ, Рефат Чубаров, Явка избирателей.
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