Ельченко: Крым начинает становиться "горячей точкой"
Новости Украины: Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что Крым начинает становиться "горячей точкой" и несет угрозу европейской безопасности.
Крым начинает приобретать признаки "горячей точки" и это может подтолкнуть членов ООН к более активным действиям. Такое мнение в интервью Голосу Америки высказал постпред Украины в ООН Владимир Ельченко, сообщает "Украинская правда".
"Крым начинает становиться "горячей точкой" - не только в том смысле, что он незаконно аннексирован, но и в том, что несет угрозу европейской безопасности не только в регионе Черного моря, но и гораздо шире", - заявил Ельченко.
Соответственно, это может подтолкнуть ООН к более активным действиям.
"Это могут быть решения Генассамблеи ООН, и мы готовы такие решения готовить. Мы не будем ограничиваться тем, есть ли Украина в Совете безопасности или нет", - отметил Ельченко.
"Есть много других органов ООН, где вопросы Крыма - разные - можно и нужно поднимать, чтобы не ограничиваться только Резолюцией о правах человека в Крыму: это вопросы юридические, вооружения, информационные, экономические и т.п.", - заявил постпред Украины в ООН.
Также Ельченко выразил уверенность, что санкции в отношении РФ будут только усиливаться, а российские "выборы" в Крыму только "добавят уверенности тем странам, которые эти санкции ввели или еще будут вводить".
ЕС остается преданным своей политике относительно Украины
Как известно, ранее Украина направила официальные письма генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов о том, что проведение РФ президентских "выборов" в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН.
Письма также содержат заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосование в Крыму.
Украина призывает жителей аннексированного Крыма не голосовать на незаконных выборах президента РФ 18 марта - в годовщину официальной аннексии АРК, а мир - не признавать эти выборы и готовит санкции против организаторов псевдовыборов в Крыму.
МИД Украины направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.
Также глава МИД Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.
Глава МВД Арсен Аваков заявил временно поверенному по делам РФ в Украине, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом
Националистические организации заявили, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в украинских областных центрах, где есть диппредставительства РФ.