В ЦИК РФ заявили о хакерской атаке из 15 стран

Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова заявила о том, что ночью произошла DDOS-атака на сайт ЦИКа. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Была атака на сайт ЦИК с двух до пяти часов ночи, источники атаки - из 15 стран", - сказала Памфилова.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина сказала журналистам, что хакеры также пытались атаковать информцентр комиссии.

Накануне глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что в преддверии выборов президента РФ хакерская активность возросла.

Как сообщалось, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины осудило решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и г.Севастополь и призвало крымчан не участвовать в незаконных выборах президента Российской Федерации на территории полуострова.

В МВД Украины заявили, что 18 марта, в день выборов президента РФ, доступ к российским дипучреждениям в Украине будут иметь только лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств для голосования на выборах допускаться не будут.

В посольстве РФ в Украине заявили, что они, со своей стороны, будут принимать необходимые меры для того, чтобы в день волеизъявления избирательные участки в российских зарубежных учреждениях в Украине были открыты.