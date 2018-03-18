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Новости: МИД: РФ уже месяц знала, что Украина не разрешит выборы в консульствах МИД: РФ уже месяц знала, что Украина не разрешит выборы в консульствах
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МИД: РФ уже месяц знала, что Украина не разрешит выборы в консульствах

МИД Украины
12:17 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Россию еще месяц назад предупредили о невозможности голосования для россиян в дипучреждениях в Украине.

Министерство иностранных дел Украины еще месяц назад предупредило МИД России о невозможности голосования для российских граждан в российских дипучреждениях в Украине, если не будут отменены незаконные выборы президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом заявила в эфире "112 канала" в субботу, 17 марта, спикер МИД Марьяна Беца.

"Это (недопуск россиян на голосование в российских дипучреждениях - прим. ред.) скоординированная позиция наших министерств (МИД и МВД - ред.) и вообще государства в целом. Эти выборы в оккупированном Крыму являются априори незаконными, нелегитимными, это грубо противоречит международному праву, украинскому законодательству и резолюциям Генассамблеи ООН. Мы еще в феврале предупредили МИД России, во-первых, относительно незаконности этих выборов, во-вторых, предостерегли их от проведения этих выборов на территории Украины как на Донбассе, так и в оккупированном Крыму, и в-третьих, указали на то, что не может быть никаких выборов в дипучреждениях без выполнения предварительных условий. То есть еще месяц назад мы предупредили российскую сторону. По состоянию на сегодняшний день российская сторона, как всегда, проигнорировала абсолютно законные требования украинской стороны", - сказала Беца.

Она подчеркнула, что любое дипломатическое учреждение, которое находится на территории другого государства, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, должно соблюдать законодательство страны пребывания.

"Российская сторона не соблюдает законодательство страны пребывания, проводит выборы на нашей территории. Поэтому это абсолютно сознательное решение - мы не позволим проводить выборы. Касательно голосования российских дипломатических сотрудников - вопросов нет, а если российские граждане хотят проголосовать, они могут воспользоваться правом на волеизъявление, поехать в Российскую Федерацию и проголосовать за кандидата, но не на нашей территории", - подчеркнула Беца.

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Она проинформировала, что Украина доводила эту позицию до международных партнеров.

Комментируя вчерашнее заявление МИД России по поводу недопуска граждан России в дипучреждения в Украине для участия в голосовании, Беца назвала его "абсолютно циничным".

"За четыре года агрессии против Украины они вдруг вспомнили о международном праве и что все же оно где-то существует, но не помнили об этом в 2014 году, когда оккупировали нашу территорию и развязали войну, в результате которой более 10 тыс. граждан Украины погибло. Поэтому давайте говорить абсолютно откровенно и честно - на территории Украины, которая незаконно оккупирована, не могут проводиться никакие выборы другого государства. Это абсолютный постулат международного права. И в данном случае мы соблюдаем законодательство Украины и международное право", - резюмировала пресс-секретарь МИД.

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Новости Украины, Голосвание, МИД Украины, Невозможность, Предупреждение, РФ.
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