Выборы в РФ: сотрудников дипучреждения пропустили беспрепятственно

Избирательный участок на территории посольства РФ в Украине (Киев) открылся в соответствии с регламентом в 08.00 по местному времени.

"Сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили беспрепятственно", - сообщило посольство РФ в Украине в микроблоге в Твиттере.

В соответствии с регламентом в 08.00 по местному времени избирательный участок был открыт. Голосуют сотрудники Посольства. — RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) 18 марта 2018 г.

"Голосуют сотрудники посольства", - проинформировали дипломаты.

Возле здания генерального консульства Российской Федерации во Львове, расположенного в уютном районе вблизи центра города, ажиотажа в день выборов президента России не наблюдается.

Возле консульства время от времени проходит полицейский патруль. Желающих войти на территорию консульства пока нет. На территории консульства также не заметно передвижения людей, кроме помещения, в котором расположена охрана.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее заявил, что 18 марта режим охраны диппредставительств РФ в Украине будет проводиться таким образом, что на их территорию смогут пройти только лица с дипломатическими паспортами.

Ранее представитель генконсульства в телефонном разговоре с корреспондентом агентства заявил, что по всем вопросам относительно выборов президента РФ следует обращаться в ЦИК РФ.

В Одессе правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов на территории Гагаринского Плато.

"Во время проведения мероприятий было эвакуировано около 300 лиц", - сообщает МВД Украины в микроблоге в Твиттере.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности).

Около 8 часов утра поступило сообщение о минировании территории Гагаринского Плато, где расположено здание генконсульства РФ. Вместе с тем, кордон полицейских на подъезде к зданию генконсульства сохраняется.

Кроме того, в районе дипломатического учреждения постепенно собираются представители различных организаций. По предварительным данным, на 12:00 намечена совместная акция протеста против проведения выборов президента России в аннексированном Крыму.

В связи с перекрытием движения возле посольства России на Воздухофлотском проспекте временно изменены маршруты троллейбусов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута №119, сообщили в пресс-службе Коммунального предприятия "Киевпасстранс".