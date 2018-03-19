68 субъектов РФ обработали 100% протоколов на президентских выборах

По последним данным ЦИК, Владимир Путин получает 76,7 проц голосов избирателей, сообщает Эхо Москвы.

В Москве и Санкт-Петербурге завершается обработка итоговых протоколов на президентских выборах. По состоянию на начало седьмого утра по Москве Путин побеждает с результатом в 70,7%. В Санкт-Петербурге на тот же момент действующий президент РФ получает 75%. В Чечне Владимир Путин лидирует, набрав 91%.

На втором месте по России кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,82% голосов. Третим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который набрал 5,68%.

Огромное количество людей принудили проголосовать на прошедших выборах. Об этом в эфире «Эха» рассказал сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мелконьянц.

Мелконьяцн подчеркнул, что большинство зафиксированных нарушений и обращений от граждан касались именно манипуляций для повышения явки.

Как сообщалось ранее, штаб оппозиционера Алексея Навального заявил, что четверть избирательных комиссий в Москве допустили нарушения на выборах президента России.