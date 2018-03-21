Песков: Путин и Трамп пока не договорились о встрече

Дата и место возможной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не определены - об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Лидеры двух стран в ходе вчерашнего телефонного разговора говорили, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита (РФ и США). Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами", - сказал Д. Песков. Он подчеркнул, что каких-то конкретных решений по срокам и месту "отфиксировано не было" и об этом речи не шло.

"Можно только сказать, что президенты условились дать поручение министру иностранных дел (Сергею Лаврову) и госсекретарю (Майку Помпео) как можно скорее вступить в контакт и начать проработку прикладных вопросов по организации такого саммита", - сказал Д. Песков. По его словам, в США услышали послание В. Путина Федеральному собранию (где были презентованы новые российские стратегические системы оружия) и дальнейшее пояснение главы российского государства, о том, что Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружения. Д. Песков подчеркнул, что президенты вчера говорили о нежелательности новой гонки вооружения. На вопрос согласен ли Трамп с российской формулировкой о "внутриукраинском конфликте" Д. Песков сказал: "Конечно, конфликт в Украине. А какой это еще конфликт?". На замечание о том, что это конфликт между Россией и Украиной, Д. Песков заявил: "Нет, так вопрос не ставится".

20 марта в Кремле заявили, что Д. Трамп и В. Путин по телефону обсудили Сирию и "внутриукраинский кризис". "Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании", - говорилось в сообщении Кремля, а также отмечалось, что Д. Трамп поздравил В. Путина с победой на президентских выборах.