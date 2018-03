Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с переизбранием

Сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление Владимира Путина с переизбранием на новый президентский срок.

Об этом пишет "Радио Свобода".

«Американский президент не ведет за собой Свободный Мир, приветствуя диктаторов с их победами на фальшивых выборах. Поступив так в отношении Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого российского гражданина, лишенного права голосовать в условиях свободных и справедливых выборов», – написал Маккейн в своем twitter.

An American president does not lead the Free World by congratulating dictators on winning sham elections. And by doing so with Vladimir Putin, President Trump insulted every Russian citizen who was denied the right to vote in a free and fair election. https://t.co/lcQTBi7CA1

— John McCain (@SenJohnMcCain) 20 березня 2018 р.