Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с переизбранием

Сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление Владимира Путина с переизбранием на новый президентский срок.

Об этом пишет "Радио Свобода".

«Американский президент не ведет за собой Свободный Мир, приветствуя диктаторов с их победами на фальшивых выборах. Поступив так в отношении Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого российского гражданина, лишенного права голосовать в условиях свободных и справедливых выборов», – написал Маккейн в своем twitter.

An American president does not lead the Free World by congratulating dictators on winning sham elections. And by doing so with Vladimir Putin, President Trump insulted every Russian citizen who was denied the right to vote in a free and fair election. https://t.co/lcQTBi7CA1 — John McCain (@SenJohnMcCain) 20 березня 2018 р.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на новый президентский срок.

По предварительным данным, Путин побеждает на выборах президента России, состоявшихся 18 марта, с результатом в 76,7% голосов.

Напомним: это уже четвертый срок президентства Путина. Он фактически руководит Россией с 31 декабря 1999-го года, когда подал в отставку предыдущий президент Борис Ельцин. В 2008-2012 годах президентом был избран Дмитрий Медведев. Сам Путин не баллотировался на выборах через законодательные ограничения. В этот период он занимал должность премьер-министра.