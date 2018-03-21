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Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с переизбранием

Джон Маккейн
06:01 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Сенатор назвал выборы президента РФ "фальшивыми", своим поздравлением Трамп "оскорбил" многих россиян.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление Владимира Путина с переизбранием на новый президентский срок.

Об этом пишет "Радио Свобода".

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«Американский президент не ведет за собой Свободный Мир, приветствуя диктаторов с их победами на фальшивых выборах. Поступив так в отношении Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого российского гражданина, лишенного права голосовать в условиях свободных и справедливых выборов», – написал Маккейн в своем twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на новый президентский срок.

По предварительным данным, Путин побеждает на выборах президента России, состоявшихся 18 марта, с результатом в 76,7% голосов.

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Напомним: это уже четвертый срок президентства Путина. Он фактически руководит Россией с 31 декабря 1999-го года, когда подал в отставку предыдущий президент Борис Ельцин. В 2008-2012 годах президентом был избран Дмитрий Медведев. Сам Путин не баллотировался на выборах через законодательные ограничения. В этот период он занимал должность премьер-министра.

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Новости мира, Выборы в РФ, Выборы президента РФ, Джон Маккейн, Дональд Трамп, Новости США, США.
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