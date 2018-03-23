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Путин сказал, что результат выборов удивил даже его

Владимир Путин и Дмитрий Песков
10:00 Сегодня Телеграф
УНИАН

Дмитрий Песков утверждает, что россияне объединились вокруг Путина на фоне давления со стороны других стран.

Результат, который получил Владимир Путин на прошедших президентских выборах, стал для Путина неожиданным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

"Он сам сказал, что это было достаточно неожиданным для него", - заявил Песков.

Как передает РБК, по словам Пескова, на результатах Путина сказалось давление на Россию со стороны других стран: это сподвигло людей "объединиться вокруг сильного лидера".

ЦИК РФ огласил процент явки на выборах президента России

Как сообщалось, согласно данным ЦИК РФ по итогам обработки 99,84% протоколов, Путин набрал 76,66% голосов на выборах 18 марта.

Ранее Путин заявил, что Песков "иногда несет пургу".

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Владимир Путин, Выборы в РФ, Дмитрий Песков, Кремль, Россия.
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