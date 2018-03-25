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День воли в Беларуси: начались задержания активистов

День воли в Беларуси в 2017 году
12:06 Сегодня Телеграф
УНН

В Беларуси сегодня отмечают День Воли, традиционно проходят оппозиционные акции, начались задержания активистов.

Сегодня в Беларуси отмечают День Воли - годовщину провозглашения Белорусской народной республики.

В частности, сегодня 100 годовщина провозглашения, в 1918 году Совет Белорусской Народной Республики приняла Третью уставную грамоту, согласно которой БНР провозглашалась свободным и независимым государством.

Традиционно в этот день в Беларуси проходят оппозиционные акции, которые часто перерастают в столкновения с правоохранительными органами и задержания активистов. В прошлом году в Минске состоялось 148 судов над участниками протестов по случаю Дня Воли.

В Беларуси начались задержания активистов на акциях ко Дню Воли.

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В частности, утром на железнодорожной станции в Марьиной Горке задержан поэт и общественный деятель Славомир Адамович, который планировал уехать в Минск для участия в праздновании 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики.

Также задержана активистка оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Таисия Кабанчук. Кроме того, задержание активистов произошли и в Могилевской области.

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День Воли в Беларуси, Задержание активистов, Оппозиционные акции.
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