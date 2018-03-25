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Пожар в Кемерово: появились новые подробности

Кемерово
20:19 Сегодня Телеграф
Укринформ

В Кемерово во время пожара в ТЦ погибли четверо взрослых и один ребенок.

В России в результате пожара в торгово-развлекательном центре в г. Кемерово погибли пять человек, из них один ребенок.

Об этом сообщается сайт Следственного комитета РФ.

"По уточненной на данный момент информации, пять человек погибло, из них трое женщин, один ребенок и один мужчина", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Следкома, за медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано.

Пожар в Кемерово: количество жертв увеличилось

Отмечается, что сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка.

Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово начался на четвертом этаже, где расположен кинотеатр и детские атракционы.

Ранее сообщалось о троих погибших детях и одной женщине.

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Жертвы, Пожар в Кемерово, Пожар в торговом центре, Россия, Торговый центр "Зимняя вишня".
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