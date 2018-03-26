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Пожар в торговом центре Кемерово: последние данные о погибших

Пожар в ТЦ Кемерово
11:31 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Следственный Комитет России подтвердил гибель 56 человек во время пожара в торговом центре в Кемерово, крыша ТРЦ обрушилась по всей площади.

Число погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове в России увеличилось до 56 человек. Об этом сообщили в СК РФ.

"В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек. С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них десять человек остаются в стационаре", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 53 погибших во время пожара в Кемерово.

Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово

Крыша сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" обрушилась почти по всей площади пожара в 1,5 тыс. квадратных метров.

"Произошел пожар на площади 1,6 тыс. квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тыс. квадратных метров", - сказал представитель МЧС России.

На кадрах, которые публикует "Инцидент. Кемерово", слышны крики и плач. В здании творился хаос. Люди искали средства защиты. "Дайте противогазы... Мама, мамочка...", - слышно в записи.  

Дети долго не могли покинуть кемеровский ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара. Охранники торгового центра не пускали спасавшихся детей на лестницы. Об этом рассказала очевидец в эфире одного из российских телеканалов, передает "РИА Новости".

"Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Их не пропускали охранники", — сказала Валентина Клопенко.

"Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идете по другой лестнице, в другую сторону".

Кинотеатр после пожара

Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…", — добавила она.

Действия охранников ТЦ проверят. Итоги проверки направят в следственные органы.

Напомним, четырехэтажное здание центра загорелось днем в воскресенье 25 марта. К утру понедельника пожарные продолжали тушить отдельные очаги возгорания и разбирать завалы в поисках погибших. По словам представителя МЧС, пожарные работают при экстремально высоких температурах и почти нулевой видимости. Сообщалось, что расположенные в ТРЦ кинозалы просели с четвертого этажа на третий, в залах были люди.

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Количество погибших, Погибли дети, Погибшие, Пожар в тогрговом центре в Кемерово, Пожар в ТЦ Кемерово, Причина пожара.
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