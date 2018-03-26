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В российском Грозном загорелась многоэтажка

Загорелся чердак жилого дома
20:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

На крыше многоэтажного здания в центре Грозного произошел пожар.

В России в городе Грозный на проспекте Кадырова загорелась крыша 12-этажного жилого дома.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС по Чеченской республике.

"Горят чердачные помещения жилого дома по Проспекту Кадырова, 42. В настоящее время к месту пожара стянуты шесть единиц техники и 30 спасателей", — отметили в МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Грозный, МЧС, Пожар, Россия, ТЦ Зимняя вишня.
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