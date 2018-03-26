В российском Грозном загорелась многоэтажка

В России в городе Грозный на проспекте Кадырова загорелась крыша 12-этажного жилого дома.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС по Чеченской республике.

"Горят чердачные помещения жилого дома по Проспекту Кадырова, 42. В настоящее время к месту пожара стянуты шесть единиц техники и 30 спасателей", — отметили в МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщалось, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня". По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.