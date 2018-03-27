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В Беларуси оштрафовали активистку за сбор подписей в поддержку родного языка

Анна Смилевич
02:09 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Суд оштрафовал Анну Смолевич на 15 базовых величин (около 190 долларов США).

Белорусскую активистку Анну Смилевич, главу движения “Молодежи БНФ” суд оштрафовал за сбор подписей в поддержку белорусского языка 21 февраля 2018 года.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

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“Суд посчитал, что девушка нарушила закон о массовых мероприятиях”, — сообщает Белсат.

Суд оштрафовал Анну Смолевич на 15 базовых величин (около 190 долларов США 190 ред.)

“Самое интересное, что на суд ее не приглашали, просто прислали домой постановление из суда”, — отмечается в группе “Молодежи БНФ” в Фейсбуке.

Отметим, что активисты “Молодежь БНФ” собирали подписи за создание университета с преподаванием на белорусском языке.

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Активисты, Анна Смилевич, Беларусь, Новости Беларуси.
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