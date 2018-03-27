https://telegraf.com.ua/files/2018/03/000012-150x90.jpg Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/3978400-v-belarusi-oshtrafovali-aktivistku-za-sbor-podpisey-v-podderzhku-rodnogo-yazyika.html
В Беларуси оштрафовали активистку за сбор подписей в поддержку родного языка
Суд оштрафовал Анну Смолевич на 15 базовых величин (около 190 долларов США).
Белорусскую активистку Анну Смилевич, главу движения “Молодежи БНФ” суд оштрафовал за сбор подписей в поддержку белорусского языка 21 февраля 2018 года.
Об этом сообщают белорусские СМИ.
“Суд посчитал, что девушка нарушила закон о массовых мероприятиях”, — сообщает Белсат.
Суд оштрафовал Анну Смолевич на 15 базовых величин (около 190 долларов США 190 ред.)
“Самое интересное, что на суд ее не приглашали, просто прислали домой постановление из суда”, — отмечается в группе “Молодежи БНФ” в Фейсбуке.
Отметим, что активисты “Молодежь БНФ” собирали подписи за создание университета с преподаванием на белорусском языке.
Telegraf.com.ua