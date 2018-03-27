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Трагедия в Кемерово: Путин встретился с митингующими

Владимир Путин в Кемерово
11:19 Сегодня Телеграф
УНИАН

Владимир Путин встретился с митингующими в Кемерово и попросил не сомневаться в количестве погибших.

Президент России Владимир Путин во вторник во время своей поездки в Кемерово встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Он призвал не сомневаться в официальных данных по числу погибших в пожаре и пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

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Как сообщалось, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня". По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

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По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.

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Владимир Путин, Кемерово, Пожар в торговом центре, Пожар в торговом центре "Зимняя вишня", Пожар Кемерово, Россия.
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