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В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово

Люди несут цветы к сгоревшему торговому центру
12:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово стало короткое замыкание или "применение открытого огня".

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина возгорания в ТЦ в Кемерово, по официальной версии унесшего жизни 64 человек, связана с замыканием электропроводки.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на совещание с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Очаг возгорания - детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии - либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - сказал Бастрыкин.

Глава СКР отметил, что в рамках расследования уголовного дела о гибели в пожаре десятков людей назначены электротехническая, строительная и техническая экспертизы.

Пожар в Кемерово: родственники заявляют о гибели 41 ребенка

Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 13 человек, один из них, 11-летний ребенок, находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Ранее во вторник в Кемерово несколько тысяч человек вышли на митинг после пожара в торговом центре. Президент РФ Владимир Путин, приехавший в Кемерово, на митинг не пришел.

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В то же время Путин встретился с родственниками погибших, пострадавших и пропавших без вести при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Встреча проходила в здании судмедэкспертизы Кемерово.

Траур по погибшим в Кемерово объявили в Ингушетии, Приморском крае и Екатеринбурге.

"Правду": тысячи жителей Кемерова вышли к областной администрации

Власти Кемеровской области РФ потребовали наказывать за "слухи" о сотнях погибших на пожаре. Заявлено, что пользователи соцсетей, якобы распространяющие такие слухи, должны нести ответственность за свои действия.

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Пожар в торговом центре, Пожар в торговом центре "Зимняя вишня", Пожар Кемерово, Причина пожара, Россия.
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