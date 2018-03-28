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В Кемерово начали прощаться с жертвами пожара

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Люди приносят цветы и игрушки к сгоревшему торговому центру
10:01 Сегодня Телеграф
УНИАН

Всего в среду в Кемерово простятся с 13 жертвами пожара, их похоронят на четырех городских кладбищах.

Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" проходит в Кемерово. Об этом сообщает "РИА Новости". Церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором прошла в зале муниципального предприятия "Спецбюро".

На церемонии присутствовали супруга Антона, ее родственники и друзья. Они сообщили, что погибших кремируют.

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Как ожидается, траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.

Погибших похоронят на четырех городских кладбищах — Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5. Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея №7 — брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах.

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Как сообщалось, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня". По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей. По словам очевидцев, пожарная тревога в здании не сработала и людей о ЧП не оповестили. По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

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"Зимняя вишня", Пожар в торговом центре, Пожар в торговом центре "Зимняя вишня", Пожар Кемерово, Россия.
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